Finlandia. Parlament zagłosował za przystąpieniem do struktur NATO

- Dziś wieczorem podpiszemy list aplikacyjny do NATO - powiedział we wtorek 17 maja minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto publicznemu nadawcy YLE. - W takim razie być może jutro, razem ze Szwecją, fiński ambasador przy NATO przekaże list aplikacyjny - zaznaczył.

Finlandia złoży wniosek o przyjęcie do NATO

Finlandia, która dzieli 1300-kilometrową granicę z Rosją, jest zaniepokojona rosyjską inwazją na jej innego sąsiada - Ukrainę. - Poziom naszego bezpieczeństwa zasadniczo się zmienił - powiedziała w poniedziałek fińska premier Sanna Marin na początku debaty w parlamencie. Jej zdaniem, jedynym krajem, który zagraża teraz bezpieczeństwu europejskiemu, jest Rosja.

W niedzielę Finlandia wykonała pierwszy krok w kierunku dołączenia do NATO. Rząd rozpoczął oficjalną procedurę złożenia wniosku o członkostwo i złożył wniosek w tej sprawie do parlamentu. Helsinki do tej decyzji sprowokowała inwazja Rosji na Ukrainę.

Premier Sanna Marin mówiła wówczas, że prezydent i rządowa komisja polityki zagranicznej uzgodnili, iż Finlandia będzie się ubiegać o członkostwo w NATO po rozpatrzeniu sprawy przez parlament. Szefowa rządu w Helsinkach podkreśliła, że jest to historyczny dzień, który otwiera nową erę.

Trzy czwarte Finów chce wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego

Finlandia spędziła ponad wiek jako część imperium rosyjskiego, dopóki nie uzyskała niepodległości w 1917 roku. Następnie została zaatakowana przez Związek Radziecki w 1939 roku. Finowie toczyli zaciekłą walkę, ale ostatecznie zostali zmuszeni do oddania ogromnej części swojej wschodniej prowincji Karelia w ramach traktatu pokojowego z Moskwą.

Według sondaży, do Sojuszu Północnoatlantyckiego chce przystąpić ponad trzy czwarte Finów, prawie trzykrotnie więcej niż przed wybuchem wojny w Ukrainie. Stanowi to znaczny zwrot w fińskiej polityce wojskowego niezaangażowania się, prowadzonej od 75 lat.

W poniedziałek 16 maja swój oficjalny zamiar ubiegania się o członkostwo w NATO ogłosiła Szwecja.