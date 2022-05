Rosjanie podczas ostrzału Charkowa zniszczyli bank roślinnych zasobów genowych - jedną z największych takich instytucji na świecie - poinformował na YouTube czołowy naukowiec w Instytucie Przemysłu Roślin, Juriew Siergiej Awramenko. Dodał, że ukraińska armia nigdy nie stacjonowała na terenie budynku. - To instytucja czysto naukowa, która została celowo zniszczona, wycelowano dokładnie w miejsce, w którym przechowywany był bank zasobów genowych roślin - wyjaśniał.

Charków. Rosjanie zniszczyli bank roślinnych zasobów genowych

Z informacji Juriewa Siergieja Awramenko wynika, że w instytucie znajdowało się ponad 160 tys. odmian i hybryd roślinnych z całego świata.

- Nasiona były już przygotowywane do siewu, a od marca pracownicy mieli zasiać nową kolekcję. Po nadejściu "rosyjskiego porządku" wszystko zamieniło się w popiół. Dziesiątki tysięcy próbek. To jest kolekcja ogólnoświatowa. W tym odmiany, które mają setki lat, stare, których nie możemy już odtworzyć. Tu było piekło, aluminium się stopiło. Wszystko się wypaliło - powiedział Awramenko.

Bank roślinnych zasobów genowych chronili nawet naziści

Co więcej, bank przetrwał niemiecką okupację. - Z przykrością muszę powiedzieć, że w nazistowskich Niemczech, kiedy cała Ukraina była pod okupacją, Niemcy nie zniszczyli tej kolekcji, ale raczej starali się coś uratować, ukryć, bo wiedzieli, że ich potomkowie będą tego potrzebować. To kwestia bezpieczeństwa żywnościowego dla każdego kraju. Hodowcy z całego świata, ze wszystkich krajów, w tym z Rosji, zamawiali i otrzymywali próbki z tej puli genów, aby stworzyć swoje odmiany dostosowane do danego obszaru - dodał Awramenko.

