Słowacja. Zarzuty dla byłego ministra sprawiedliwości. "Zrobiłbym w Ukrainie to samo, co Putin"

25 lutego, dzień po tym jak Władimir Putin rozpętał wojnę w Ukrainie, Stefan Harabin - były minister sprawiedliwości w rządzie Roberta Ficy, a zarazem były przewodniczący słowackiego Sądu Najwyższego - napisał na Facebooku, że "zrobiłby dokładnie to samo, co Putin". Dodał, że "historycznym obowiązkiem Rosjan jest spacyfikowanie nazistów…". Słowacki kodeks karny przewiduje, że kto publicznie pochwala przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności do jednego roku.

Słowacja. Stefan Harabin popierał zbrodnie Putina w Ukrainie. Politycy złożyli zawiadomienia

Wpis zniknął z profilu Harabina (w rozmowie z dziennikarzami twierdził, że sam nie usunął posta), ale screen z jego treścią pokazała liberalna partia Za Ludi, która wezwała do ukarania polityka. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyło wówczas kilku słowackich posłów. - Widzimy, że aktywna walka ze złem ma sens. Zarzuty dla Stefana Harabina są sygnałem, że w Słowacji nie ma osób nietykalnych - skomentował poniedziałkowe zatrzymanie Kristian Czekowski z rządzącej w Słowacji partii OLANO.

Słowacja. Były premier stanął w obronie Stefana Harabina

Zatrzymany Stefan Harabin został po przesłuchaniu zwolniony. W rozmowie z dziennikarzami próbował tłumaczyć, że publikując wpis, wyrażał swoją prywatną opinię. W obronie Harabina stanął były premier, obecnie lider opozycji Robert Fico.

