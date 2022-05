Maria Zacharowa straszy Finlandię i Szwecję: Odrzucenie neutralności uwalnia ręce Rosji

Rząd Finlandii ogłosił decyzję o chęci przystąpienia do NATO. W poniedziałek natomiast premierka Szwecji Magdalena Andersson poinformowała, że szwedzki rząd zdecydował się na złożenie formalnego wniosku o akcesję do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Do informacji tych odniosła się we wtorek rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji.

Szwecja i Finlandia chcą wstąpić do NATO. Jest komentarz Marii Zacharowej

Maria Zacharowa oceniła, że decyzje Finlandii i Szwecji są rzekomo podjęte "pod naciskiem Stanów Zjednoczonych". - To, co Finlandia i Szwecja robią teraz pod presją Waszyngtonu, nie swoich narodów, lecz sił politycznych - skwitowała rzeczniczka MSZ Rosji.

- Dziś Waszyngton pod presją zmusza te kraje, które przez wiele dziesięcioleci prowadziły neutralną politykę nieprzystępowania do bloków militarnych, do zmiany strategicznego kursu. Ty samym rozwiązał nam ręce, uwolnił ręce Rosji - dodała w programie "Solovyov Live", prowadzonym przez jednego z propagandystów Kremla. Maria Zacharowa przestrzegła też, że kraje Zachodu powinny się lepiej zastanowić nad "tworzeniem kolejnych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego itp. Rosji".

Rosja komentuje decyzje Finlandii i Szwecji

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział natomiast, że Rosja jest przekonana, że wejście Finlandii i Szwecji do NATO nie wzmocni bezpieczeństwa w Europie. Podkreślił też, że Moskwa będzie uważnie monitorować tę kwestię.

Wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Riabkow przestrzegł NATO, by nie miało złudzeń na temat tego, że Moskwa po prostu pogodzi się z wejściem Szwecji i Finlandii do Sojuszu. Dodał, że sytuacja w świetle bieżących wydarzeń radykalnie się zmienia, a bezpieczeństwo Finlandii i Szwecji nie zostanie wzmocnione.

