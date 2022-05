Dlaczego Turcja blokuje wejście Szwecji i Finlandii do NATO? MSZ Luksemburga: Chodzi im o myśliwce

Minister spraw zagranicznych Jean Asselborn Luksemburga nie wierzy w to, by Turcja skutecznie zablokowała przyjęcie Finlandii i Szwecji do NATO mimo wyraźnego sprzeciwu prezydenta Recipa Erdogana. Na przyjęcie nowych państw do Sojuszu muszą zgodzić się wszyscy jego członkowie.

