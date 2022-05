Dramatyczna historia Mykoli. Rosjanie zabili mu braci, on udawał martwego. Pochowali go żywcem

33-letni mieszkaniec Ukrainy opowiedział o torturach, których dopuścili się wobec niego Rosjanie. Zabili jego braci, jego postrzeli w twarz i pochowali żywcem. - Wierzę, że pozwolono mi oszukać śmierć, żebym mógł przemawiać w imieniu wszystkich, którzy już tego nie mogą - powiedział mężczyzna w rozmowie z CNN.

screen - Let My People Go Ukraine - English // Facebook / Suspilne News