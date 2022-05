Kaliningrad. Amerykański samolot krążył przy granicy z Polską. NATO obserwuje

W ostatnim czasie amerykański samolot zwiadowczy kilkakrotnie krążył nad obwodem kaliningradzkim. Prawdopodobnie są to działania NATO, które próbuje ustalić to, co dzieje się na rosyjskim terenie. To właśnie na tym obszarze Rosjanie mieli niedawno prowadzić ćwiczenia przy scenariuszu użycia broni nuklearnej.

3 fot. Wikimedia Commons/Master Sgt. Lance Cheung Otwórz galerię Na Gazeta.pl