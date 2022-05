- Siły ukraińskie odepchnęły wojska rosyjskie w pobliżu Charkowa, drugiego co do wielkości miasta w kraju, na odległość 3-4 kilometrów od granicy z Rosją - powiedział w poniedziałek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Z kolei zachodni eksperci wskazują, że Rosjanie, wobec silnej obrony Ukraińców, ograniczyli swoje plany co do zajęcia całego Donbasu.

