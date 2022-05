Według informacji lokalnych mediów rosyjskie lotnictwo zaatakowało region Odessy. W mieście było słychać wybuchy. Armia rosyjska, jako cel obrała ośrodek turystyczny. Po eksplozji w budynku wybuchł pożar. W wyniku ataku cztery osoby zostały poważnie ranne, w tym jedno dziecko.

Ukraińska Prawda podaje, że atak przeprowadziło rosyjskie lotnictwo. Dym wydobywający się ze zniszczonego budynku było widać w okolicach Białogrodu nad Dniestrem.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie próbują szturmów w Donbasie

Według informacji ukraińskiego Sztabu Generalnego Rosjanie kolejną dobę prowadzili ofensywę w Donbasie. Jednocześnie w okolicach Charkowa, to ukraińska armia prowadziła aktywne działania. Zachodni eksperci wskazują, że Rosjanie, wobec silnej obrony Ukraińców ograniczyli swoje plany co do zajęcia całego Donbasu.

Jak informują ukraińscy wojskowi ze Sztabu Generalnego - w okolicach Iziumu w obwodzie charkowskim Rosjanie przygotowują się do ofensywy, natomiast w okolicach Charkowa to ukraińska armia prowadzi działania ofensywne. Jak wyjaśnia rzecznik Sztabu Generalnego Ołeksandr Sztupun, wróg próbuje powstrzymać ukraińskie ataki na północ od Charkowa. Próbuje tym samym nie dopuścić do odbicia przez Ukraińców terytoriów aż do granicy z Rosją.

Rosjanie szturmują za to w Donbasie. Ostrzeliwali tam pozycje Ukraińców i obiekty cywilne z wielu rodzajów broni, również za pomocą samolotów. Prowadzili szturm w kierunku Łymanu, Bachmutu i Kurachowego.

Według informacji Sztabu - w obwodach donieckim i ługańskim ostatniej doby ukraińska armia odparła 17 szturmów wroga. Zniszczono m.in. trzy czołgi, jeden system artyleryjski i 6 transporterów opancerzonych. Na południu Donbasu, ukraińscy żołnierze wciąż prowadzą obronę zakładów Azowstal.

Tymczasem, według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną - Rosjanie na razie nie prowadzą działań w celu zajęcia całego Donbasu. Ich ofensywa ma na celu okrążenie Siewierodoniecka i Słowiańska i przecięcie tamtejszych szlaków komunikacyjnych