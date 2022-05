Ukraina. Pies Patron to niezwykły saper. Zebrał już ponad 250 min podłożonych przez Rosjan

Pies rasy jack russell terrier o imieniu Patron (z ukr.: pocisk, nabój) ma zaledwie dwa lata i waży 4 kg. - Na co dzień jest zwykłym psem, ale kiedy tylko założy mu się jego kamizelkę kuloodporną, staje się psem militarnym. Bardzo lubi kopać i można go zatrzymać, tylko podnosząc go do góry. A gdy się go opuści, znowu kopie - powiedział saper Mychajło Iljew z państwowej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych, właściciel psa, w reportażu ukraińskiego dziennikarza Antona Ptuszkina.

Pies Patron to wytrawny poszukiwacz min. Zebrał ich już ponad 250

Patronowi udało się już wykryć ponad 250 min w obwodzie czernihowskim. Pies nie był tresowany do zadań wojskowych w specjalnym ośrodku szkoleniowym. Wszystkiego nauczył się w praktyce. Z odgłosami wybuchów oswoił go właściciel, saper Mychajł Iljew, który zaczął zabierać pupila do pracy. Z czasem ujawnił się talent małego jack russella - tropienie ładunków podłożonych przez Rosjan.

Iljew wyjaśnia, że kluczowa jest waga psa. - Mina wybucha przy nacisku pięciu kilogramów, a Patron waży cztery kilogramy. Nawet jeśli stanie na minie, ona nie wybuchnie - tłumaczy. Jego praca polega głównie na węszeniu i kopaniu w miejscu, w którym potencjalnie znajduje się ładunek. Wtedy, za dobrze wykonane zadanie, dostaje smakołyk. Następnie obowiązki przejmuje wykwalifikowany pirotechnik.

Jak szacują saperzy, w regionie Czernihowa rozminowywanie potrwa jeszcze co najmniej trzy lata. W całej Ukrainie będzie to znacznie dłuższy czas, 5-10 lat - obecnie nie da się tego dokładnie oszacować.

Pies saper staje się światową gwiazdą. Wielbicieli jego konta na Instagramie przybywa

Patron szybko stał się gwiazdą. Na swoim koncie na Instagramie zgromadził ponad 260 000 obserwatorów. Pojawia się również na konferencjach prasowych, podczas których... zasypia.

Ponadto Patron został nagrodzony przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Dzisiaj chcę odznaczyć ukraińskich bohaterów, którzy oczyszczają naszą ziemię z min. A razem z naszymi bohaterami, wspaniałego małego sapera, Patrona, który nie tylko pomaga neutralizować materiały wybuchowe, ale także uczy nasze dzieci zasad bezpieczeństwa w miejscach, gdzie istnieje zagrożenie minowe - powiedział 8 maja, podczas uroczystości wręczenia medali ukraińskim pirotechnikom, w którym wziął udział premier Kanady Justinem Trudeau.

