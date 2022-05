Jens Stoltenberg odniósł się po spotkaniu szefów dyplomacji państw NATO do sytuacji w Ukrainie. Ocenił, że "rosyjska inwazja nie przebiega zgodnie z planem, Ukraina może wygrać wojnę". - Nie udało im się zdobyć Kijowa, wycofują się z Charkowa, a ich główna ofensywa w Donbasie utknęła w miejscu - powiedział.

REKLAMA

Stoltenberg mówił też o coraz bardziej prawdopodobnym wstąpienia do Sojuszu Finlandii i Szwecji. Podkreślił, że będzie to potwierdzeniem polityki otwartych drzwi Sojuszu i pokaże - jak się wyraził - że agresja się nie opłaca. W niedzielę oficjalnie prezydent i premier Finlandii poinformowali, że kraj ten złoży wniosek o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Decyzja jest spowodowana agresywną polityką Rosji i inwazją na Ukrainę.

Zobacz wideo Putin nie odpowie za zbrodnie wojenne w Ukrainie. Ekspertka: Żaden sąd nie będzie mieć jaj

Szwecja, według zapowiedzieli rządzących, ma również złożyć wniosek o członkostwo w NATO.

Turcja ma zastrzeżenia ws. Finlandii i Szwecji w NATO. Stoltenberg i Blinken komentują

Okazało się jednak, że Turcja zgłasza sprzeciw zarzucając obu krajom wspieranie Partii Pracujących Kurdystanu, którą Ankara uznała za organizację terrorystyczną. Szef Sojuszu przyznał, że Turcja zgłosiła pewne obawy, ale wyraził przekonanie, że problemy zostaną rozwiązane i kraje członkowskie porozumieją się w sprawie członkostwa Finlandii i Szwecji w NATO. - Zawsze w NATO robimy tak, że kiedy pojawiają się problemy i pytania siadamy i rozmawiamy. Jestem przekonany, że znajdziemy porozumienie możliwie szybko - dodał szef Sojuszu.

Rosjanie przeprowadzili ćwiczenia. Odparli "atak" na Kaliningrad

Szef tureckiej dyplomacji po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO stwierdził, że Szwecja i Finlandia "muszą przestać wspierać terrorystów w swoich krajach, zapewnić wyraźne gwarancje bezpieczeństwa i znieść zakazy eksportu dla Turcji". Dwa dni temu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdo?an powiedział, że Turcja, nie może pozytywnie oceniać planów Szwecji i Finlandii dotyczących przystąpienia do Sojuszu. Dodał, że oba kraje są "domem dla wielu organizacji terrorystycznych".

"Uda nam się osiągnąć konsensus"

Finlandia potwierdziła w niedzielę, że będzie się ubiegać o członkostwo w NATO, a Szwecja prawdopodobnie pójdzie w jej ślady, w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę. Zastrzeżenia Turcji mogą być jednak przeszkodą, ponieważ każda decyzja o rozszerzeniu NATO wymaga jednomyślnej zgody wszystkich 30 państw członkowskich.

Opór Turcji skomentował krótko Antony Blinken, sekretarz stanu USA. - Jeśli chodzi o różnice pomiędzy Turcją, Finlandią oraz Szwecją, to rozmowy na ten temat trwają. Jestem przekonany, że ten uda nam się osiągnąć - stwierdził.

Finlandia i Szwecja w NATO? Sojusz może przezwyciężyć sprzeciw Turcji