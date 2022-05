NATO przekonane, że przezwycięży sprzeciw Turcji ws. wstąpienia Finlandii i Szwecji do Sojuszu

Finlandia będzie się ubiegać o członkostwo w NATO. Prezydent Sauli Niinistö i premier Sanna Marin poinformowali w niedzielę, że kraj ten złoży wniosek o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W najbliższym tygodniu to samo może przekazać Szwecja.

Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg, komentując te doniesienia, podkreślił w niedzielę, że oba kraje są najbliższymi partnerami i ich członkostwo zwiększy bezpieczeństwo pozostałych członków organizacji. Stoltenberg dodał, że będzie to potwierdzeniem polityki otwartych drzwi i pokaże - jak się wyraził - że agresja się nie opłaca.

Sprzeciw wobec wejścia Szwecji i Finlandii do NATO zgłasza Turcja w związku z faktem, że kraje te, zdaniem Ankary, wspierają Partię Pracujących Kurdystanu, którą Turcja uznała za organizację terrorystyczną. Szef Sojuszu przyznał, że Turcja zgłosiła pewne obawy, ale wyraził przekonanie, iż problemy zostaną rozwiązane i kraje członkowskie porozumieją się w sprawie członkostwa Finlandii i Szwecji w NATO. - Zawsze w NATO robimy tak, że kiedy pojawiają się problemy i pytania, siadamy i rozmawiamy. Jestem przekonany, że znajdziemy porozumienie możliwie szybko - stwierdził szef Sojuszu.

- Turcja jest ważnym sojusznikiem i wyraziła obawy, które są i będą poruszane między sojusznikami - dodał zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana. - Jestem przekonany, że jeśli te kraje zdecydują się na członkostwo w NATO, będziemy mogli je powitać, a także znaleźć wszystkie warunki do spełnienia konsensusu - podsumował.

Finlandia będzie ubiegać się o członkostwo w NATO. "Nowa era"

Premier Finlandii Sanna Marin powiedziała w niedzielę, że prezydent i rządowa komisja polityki zagranicznej uzgodnili, iż Finlandia będzie się ubiegać o członkostwo w NATO po rozpatrzeniu sprawy przez parlament. Szefowa rządu w Helsinkach stwierdziła, że jest to historyczny dzień, który otwiera nową erę. Tamtejszy parlament zajmie się tą sprawą w poniedziałek.

W sobotę prezydent Finlandii rozmawiał z rosyjskim przywódcą. Podczas rozmowy telefonicznej Sauli Niinistö powiedział Władimirowi Putinowi o zamiarze wstąpienia jego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Według Moskwy, wstępując do NATO Helsinki popełniają błąd, który przyczyni się do pogorszenia relacji dwustronnych.

Szwecja gotowa do złożenia wniosku o członkostwo w Sojuszu

Szwedzcy socjaldemokraci potwierdzili w niedzielę, że są gotowi opowiedzieć się za przystąpieniem kraju do NATO - podaje Reuters. Szefowa MSZ Szwecji Ann Linde poinformowała w niedzielę, że w ramach nieformalnych konsultacji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich NATO spotkała się ze swoim odpowiednikiem z Turcji Mevlutem Cavusoglu.

- Nie osiągnęliśmy porozumienia z Turcją w sprawie naszego ewentualnego członkostwa w NATO, rozmowy będą kontynuowane na szczeblu dyplomatycznym - przekazała.

Szwecja ma wystąpić z formalnym wnioskiem do Sojuszu już w najbliższym tygodniu.

Turcja przeciwna członkostwu Finlandii i Szwecji w NATO

Taki rozwój wydarzeń nie podoba się prezydentowi Turcji. Jak powiedział, śledzi debatę ws. starań o członkostwo w NATO Finlandii i Szwecji, ale na razie nie ma na ten temat "pozytywnego poglądu".

W jego ocenie oba kraje są "siedzibą wielu terrorystycznych organizacji". Erdogan wytłumaczył, że miał na myśli aktywistów Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), która jest uznana przez Turcję za organizację terrorystyczną, a osoby do niej należące są "aktywne w krajach nordyckich".

Erdogan w swoim przemówieniu podkreślał, że przedstawiciele PKK są "nawet członkami parlamentów w niektórych krajach" - podaje agencja AP. Trudno stwierdzić, o jakich parlamentach mówił Erdogan.

Szefowa szwedzkiej dyplomacji podkreśliła w rozmowie z telewizją SVT, że przekazała stronie tureckiej jasne stanowisko Szwecji. - Uważamy PKK za organizację terrorystyczną, ale jak wielu innych sojuszników NATO prowadzimy rozmowy z innymi organizacjami kurdyjskimi - stwierdziła.

A. Baerbock - Berlin przygotowany na szybkie rozszerzenie NATO

Niemcy są przygotowane na szybką ratyfikację kandydatur Finlandii i Szwecji do NATO - poinformowała szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock. W niedzielę w Berlinie drugi dzień spotkania szefów dyplomacji Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Minister Baerbock powiedziała dziennikarzom, że proces integracji obu państw powinien przebiec szybko, bez zbędnej zwłoki. Jej zdaniem, okres przejściowy między wnioskiem o dołączenie a samym wejściem do NATO powinien być jak najkrótszy.

To już oficjalne: Finlandia złoży wniosek o przyjęcie do NATO

- Jeśli Szwecja i Finlandia zdecydują się przyłączyć do Sojuszu, powinno to się stać szybko. Musimy upewnić się, że zapewnimy im gwarancje bezpieczeństwa. Nie może być okresu przejściowego, w którym status kandydatów będzie niejasny - dodała szefowa MSZ Niemiec.

Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego zakłada, że proces ratyfikacji członkostwa może potrwać nawet rok, a w tym czasie kraje kandydujące nie są objęte ochroną artykułu 5, który zapewnia, że atak na jednego członka NATO jest atakiem na cały Sojusz.