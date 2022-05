Rosjanie przeprowadzili ćwiczenia nad Bałtykiem. Odparli "atak" na Kaliningrad

Ćwiczenia odbyły się w sobotę, niedługo po tym, jak Finlandia zapowiedziała, że będzie ubiegać się o członkostwo w NATO. Długość granicy między krajami wynosi 1300 kilometrów.

Rosyjskie myśliwce odparły "atak" w obwodzie kaliningradzkim

Jak poinformowała Marynarka Wojenna cytowana przez RIA, zgodnie z zaplanowanym szkoleniem, "wrogie wojska upozorowały atak i naruszyły granicę Rosji oraz podjęły próbę przeprowadzenia ataku rakietowo-bombowego na strategicznie ważne obiekty wojskowe w obwodzie kaliningradzkim". Jak podaje "Ukraińska Prawda", myśliwce Su-27 "zniszczyły" samoloty, które "atakowały" Rosję. W manewrach brało udział ponad 10 załóg Su-27 floty bałtyckiej.

Finlandia złoży wniosek o przyjęcie do NATO

Finlandia będzie się ubiegać o członkostwo w NATO. Prezydent Sauli Niinistö i premier Sanna Marin poinformowali, że kraj ten złoży wniosek o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Decyzja jest następstwem inwazji Rosji na Ukrainę.

Premierka Sanna Marin powiedziała, że prezydent i rządowa komisja polityki zagranicznej uzgodnili, iż Finlandia będzie się ubiegać o członkostwo w NATO po rozpatrzeniu sprawy przez parlament. Szefowa rządu w Helsinkach stwierdziła, że jest to historyczny dzień, który otwiera nową erę. Tamtejszy parlament zajmie się tą sprawą w poniedziałek 16 maja.

W sobotę prezydent Finlandii rozmawiał z rosyjskim przywódcą. Podczas rozmowy telefonicznej Sauli Niinistö powiedział Władimirowi Putinowi o zamiarze wstąpienia jego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Według Moskwy Helsinki wstępując do NATO popełnią błąd, który przyczyni się do pogorszenia relacji dwustronnych.