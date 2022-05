Christopher Steele jest byłym brytyjskim szpiegiem MI6 oraz ekspertem do spraw Rosji. W rozmowie z telewizją Sky News potwierdził ostatnie informacje na temat pogarszającego się stanu zdrowia Władimira Putina.

Rosja. Kolejne źródła potwierdzają chorobę Władimira Putina - tym razem były brytyjski szpieg

- Z pewnością z tego, co słyszałem od wielu źródeł z Rosji i innych krajów, to Władimir Putin jest w rzeczywistości poważnie chory. Nie jest jasne, czym dokładnie jest ta choroba - czy jest uleczalna, nieuleczalna czy cokolwiek. Ale z pewnością myślę, że to część z prawdziwych pogłosek na temat prezydenta Rosji - powiedział Christopher Steele w wywiadzie.

Jak zaznacza były brytyjski szpieg MI6, informacje na temat choroby Władimira Putina pojawiają się od lat, jednak pogłoski o jego stanie zdrowia zdecydowanie nasiliły się po rosyjskim ataku na Ukrainę. Christopher Steele nie jest jednak tak optymistycznie nastawiony do informacji o planowanym zamachu stanu. Brytyjski agent uważa, że nawet jeśli doniesienia o chorobie Putina są prawdziwe, to nadal w Rosji "jest bardzo niewielu ludzi gotowych się mu przeciwstawić".

- Myślę, że są to głosy dysydentów, głosy niezgody, chociaż są też ludzie mówiący mu, że to katastrofalna wojna. Możemy mieć tylko nadzieję, że doprowadzi to do jakiejś zmiany polityki, a nawet zmiany reżimu, ale z pewnością nie jest to oczywiste - dodał były brytyjski oficer wywiadu.

Doniesienia brytyjskiego eksperta pokrywają się z tym, co kilka dni temu przekazał ukraiński generał dywizji Kyryło Budanow. Wojskowy mówił, że prezydent Rosji jest chory na raka i kilka poważnych schorzeń, a w samej Moskwie trwa zamach stanu, by go usunąć. Wcześniej podobne informacje przekazał szef ukraińskiego wywiadu (z jego informacji Putin jest chory na raka) czy agencja UNIAN (polityk ma być chory na raka tarczycy lub jamy brzusznej).

MI6, znana bardziej pod nazwą Secret Intelligence Service (SIS) to brytyjska służba specjalna, która od 1909 roku zajmuje się prowadzeniem wywiadu zagranicznego. Zadaniem MI6 jest zwalczanie szpiegów zagrażających interesom Wielkiej Brytanii poza granicami kraju (w sprawach wewnętrznych działa MI5). Agenci tej jednostki zajmują się też gromadzeniem i analizowaniem informacji wywiadowczych pod kątem ich wpływu politycznego, ekonomicznego, naukowego lub technicznego.