Brytyjski wywiad ocenia sytuację w Donbasie. "Działania utraciły impet"

Jak podają brytyjskie służby, Rosjanie od początku inwazji prawdopodobnie utracili jedną trzecią żołnierzy wojsk lądowych, których wysłali do Ukrainy. Stracili też znaczną ilość dronów wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych.

Wielka Brytania. Raport wywiadu wojskowego ws. sytuacji w Ukrainie

Według wywiadu, bezzałogowce były kluczowe dla rosyjskiej taktyki, ale ucierpiały w wyniku skuteczności ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Brakuje też materiałów do budowy tymczasowych przepraw mostowych.

Do tego - jak wskazuje wywiad - armia ma niskie morale i zmniejszoną efektywność na polu walki. Wielu tych elementów nie da się szybko poprawić i będzie to dalej utrudniało postępy w Ukrainie. To oznacza, że w ciągu kolejnego miesiące mało prawdopodobne jest przyspieszenie sukcesów rosyjskiej ofensywy.

Zełenski o sytuacji w Donbasie: To szaleństwo

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim codziennym wystąpieniu powiedział, że Ukraińcy zmuszą rosyjskie wojska do wycofania się z ich kraju. Przyznał, że sytuacja w Donbasie jest bardzo trudna, gdyż nacierają tam Rosjanie. - Rosyjskie wojska próbują osiągnąć tam jakikolwiek sukces. W osiemdziesiątym dniu agresji wygląda to na szaleństwo, ale oni nie zaprzestają ataków - powiedział Wołodymyr Zełenski.

- Jestem wdzięczny każdemu i każdej, którzy utrzymują obronę. W Donbasie, nad Morzem Azowskim, w Chersoniu będzie to samo, co teraz dzieje się w rejonie Charkowa. Krok za krokiem zmusimy okupantów do opuszczenia naszej ziemi - oświadczył prezydent Ukrainy.

Od początku inwazji na Ukrainę zginęło 27 400 rosyjskich żołnierzy

Od początku inwazji na Ukrainę zginęło 27 tysięcy 400 rosyjskich żołnierzy. Poinformował o tym ukraiński sztab generalny. Rosjanie stracili 2958 pojazdów opancerzonych, 1220 czołgów, 200 samolotów i 164 helikoptery.

Ukraińska armia zatopiła 13 rosyjskich okrętów wojennych, zniszczyła 555 systemów artyleryjskich, 195 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych i 89 systemów obrony przeciwlotniczej.

Ukraińcy zestrzelili 95 rosyjskich pocisków rakietowych i 416 bezzałogowych statków powietrznych. Zniszczyli też 2087 pojazdów wojskowych oraz cystern z paliwem.

