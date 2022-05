Służbom Bezpieczeństwa Ukrainy udało się przechwycić rozmowę kolaborantów, którzy zostali wyznaczeni przez Rosjan do administrowania okupowanymi terenami. Z zapisu wynika, że nie są oni zadowoleni ze współpracy z Rosją. - Ze względu na brak profesjonalizmu prowadzą region do kryzysu humanitarnego i zdają sobie z tego sprawę - słyszymy na nagraniu.

Wojna w Ukrainie. Rosyjscy kolaboranci planują ucieczkę na Krym

- Problemy z paliwem nie zostały rozwiązane. Problemy z lekami nie zostały rozwiązane - no cóż, z pensjami i emeryturami problemy również nie zostały rozwiązane - zauważa jeden z kolaborantów. Podkreślili także, że napięcia społeczne zaczynają narastać, a miejscowa ludność powoli zaczyna nienawidzić Rosjan.

Te czynniki powodują, że planują ucieczkę. - Karinka i ja jedziemy na Krym na całe lato. Gdzie będzie kelnerką, ja będę gdzieś barmanem, kelnerem, albo bramkarzem, jak kiedyś - powiedział jeden z rozmówców. Dodał, że po sezonie planuje wrócić do domu, aby tam spędzić zimę. "Kolaboranci najprawdopodobniej zapomnieli, że zarówno Chersoń, jak i Krym to nadal Ukraina, a za zdradę i współpracę z okupantami będą musieli odpowiedzieć. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy o to zadba" - czytamy.

Zełenski: Krok po kroku zmuszamy okupantów do opuszczenia naszej ziemi

Udało się zidentyfikować żołnierza, który zabijał cywilów

Służbom Bezpieczeństwa Ukrainy udało się przechwycić rozmowę rosyjskiego żołnierza z żoną, podczas której mówił o zabijaniu ukraińskiej ludności cywilnej. Chwalił się, że strzelał im w głowę, nawet kiedy prosili go o litość. - Kiedy byli cywile, wrzucałem ich do okopów. Strzelałem wszystkim w głowę, zabiłem ich. Płakali, błagali - wciąż do nich strzelałem - powiedział żonie. "Ukraińskiej Prawdzie" oraz SBU udało się zidentyfikować mężczyznę, którym okazał się 27-letni Dmitrij Iwanownow. Ustalono, że mieszka na wsi Kupsola w rejonie morkińskim, położonym 800 km na wschód od Moskwy. Kobieta, z którą rozmawiał, to Anastasia Korotkowa - para pobrała się w 2020 roku.

Brytyjski wywiad ocenia sytuację w Donbasie: Działania utraciły impet

