Ukraina. Atak rakietowy w obwodzie lwowskim. Pociski spadły na infrastrukturę wojskową

Do zdarzenia doszło około 4:30 nad ranem miejscowego czasu. Skala zniszczeń jest ciągle ustalana. Lokalne władze prosiły, aby nie udostępniać w mediach społecznościowych szczegółowych informacji, ani zdjęć z miejsca zdarzenia.

Wojna w Ukrainie. Ostrzał w obwodzie lwowskim

Wcześniej ukraińskie media pisały o sześciu wybuchach słyszanych ze Lwowa i informowały o tym, że zadziałała obrona przeciwlotnicza.

W sobotę wieczorem sztab generalny ukraińskiej armii przekazał, że rosyjskie wojska ostrzeliwują obiekty infrastruktury cywilnej w obwodzie donieckim, ługańskim, odeskim i charkowskim.

Rakiety "Grad" spadły na kilka miejscowości w rejonie Krzywego Rogu. W obwodzie sumskim ostrzelano z moździerzy wieś Wełyka Pysariwka. Nie ma informacji o poszkodowanych.

Wołodymyr Zełenski: Zmusimy wrogów do ustąpienia

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim codziennym wystąpieniu zapowiedział, że Ukraińcy zmuszą rosyjskie wojska do wycofania się z ich kraju.

Przyznał, że sytuacja w Donbasie jest bardzo trudna, gdyż nacierają tam Rosjanie. - Rosyjskie wojska próbują osiągnąć tam jakikolwiek sukces. W osiemdziesiątym dniu agresji wygląda to na szaleństwo, ale oni nie zaprzestają ataków - powiedział Wołodymyr Zełenski.

- Jestem wdzięczny każdemu i każdej, którzy utrzymują obronę. W Donbasie, nad Morzem Azowskim, w Chersoniu będzie to samo, co teraz dzieje się w rejonie Charkowa. Krok za krokiem zmusimy okupantów do opuszczenia naszej ziemi - oświadczył prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski przypomniał, że przyjął w sobotę delegację Senatu Stanów Zjednoczonych z liderem mniejszości republikańskiej w tej izbie, Mitchem McConnellem. Powiedział, że wizyta tej delegacji była dowodem amerykańskiego poparcia dla Ukrainy.

