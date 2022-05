Największa ewakuacja z Mariupola od początku inwazji. "To było wyniszczające"

Duży konwój samochodów osobowych i dostawczych przewożących uchodźców z ruin Mariupola przybył w sobotę wieczorem do kontrolowanego przez Ukraińców Zaporoża - podaje agencja Reutera. Rosjanie przez tygodnie uniemożliwiali ewakuację cywilów z niemal doszczętnie zniszczonego miasta.

Doradca burmistrza Mariupola przekazał, że konwój liczy od 500 do 1000 samochodów, co stanowi największą ewakuację od momentu wybuchu wojny.

Uchodźcy musieli najpierw wydostać się z Mariupola, następnie przedostać się do Berdiańska - jakieś 80 km dalej na zachód wzdłuż wybrzeża. Stamtąd przejechali kolejnych 200 km na północny zachód do Zaporoża.

Reuters przytacza też relacje Ukraińców z konwoju. Nikołaj Pawłow, 74-letni emeryt, powiedział, że przez miesiąc mieszkał w piwnicy, po tym, jak jego mieszkanie zostało całkowicie zniszczone. Z Mariupola wydostał go krewny, który znał "tajne objazdy". - Ale było warto - powiedział Pawłow po dotarciu na miejsce.

63-letnia Iryna Petrenko relacjonowała agencji, że początkowo postanowiła pozostać w mieście, aby opiekować się swoją 92-letnią matką, która wkrótce zmarła. - Pochowaliśmy ją obok jej domu, bo nie było innej możliwości - powiedziała. Kobieta potwierdziła także informacje, że Rosjanie przez wiele dni zabraniali ewakuacji.

Mariupol w obwodzie donieckim w wyniku serii ataków został niemal całkowicie przejęty przez Rosję. Miejscowe zakłady Azowstal to ostatni punkt oporu, w którym do niedawna ukrywało się wielu cywilów. Od tego czasu kilkakrotnie przeprowadzano ewakuację. Obecnie miejsca bronią żołnierze pułku Azow.

W sobotę Turcja zapowiedziała, że jest gotowa na ewakuację drogą morską rannych ukraińskich żołnierzy z Azowstalu, ale nie uzyskała jeszcze zgody Kremla. Rzecznik tureckiego prezydenta Ibrahim Kalin powiedział agencji Reutera, że przed dwoma tygodniami propozycję omawiał w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, ale na akcję nie zgadza się Moskwa.

- Jeśli można byłoby to zrobić w ten sposób, cieszylibyśmy się z możliwości zrobienia tego. Jesteśmy gotowi do działania - zadeklarował Ibrahim Kalin. - Nasz statek jest gotowy do wypłynięcia i przywiezienia rannych żołnierzy i cywilów do Turcji - dodał rzecznik tureckiego prezydenta.

Jedna z propozycji strony tureckiej zakłada, że ewakuowani z Azowstalu zostaliby przetransportowani do portu w Berdiańsku, a następnie turecki statek przewiózłby ich przez Morze Czarne do Stambułu.

