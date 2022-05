Strzelanina w Buffalo. Nie żyje 10 osób. FBI: Ekstremizm o podłożu rasowym

Strzelanina miała miejsce w sobotę popołudniu czasu lokalnego. Doszło do niej w dzielnicy Buffalo zamieszkanej w większości przez Afroamerykanów.

USA. Strzelanina w Buffalo, 10 osób nie żyje

Sprawcą był osiemnastoletni Payton Gendron, który przyjechał do miasta z oddalonej o ponad 300 kilometrów miejscowości Conklin. Ubrany w strój paramilitarny, hełm i kamizelkę kuloodporną podjechał przed lokalny supermarket TOPS, wysiadł z samochodu i zaczął strzelać do ludzi. Następnie wszedł do środka, gdzie kontynuował masakrę.

Interwencję podjął strażnik supermarketu, emerytowany policjant, który oddał w jego kierunku kilka strzałów. Jednak sprzęt taktyczny napastnika sprawił, że nie został on zraniony - podaje CNN. Gendron postrzelił 13 osób.

- Sprawca zastrzelił funkcjonariusza ochrony i kontynuował strzelaninę. Gdy zobaczył funkcjonariuszy policji, przyłożył broń do szyi, ale finalnie poddał się policji - mówi szeryf policji John Garcia.

Policja: To była motywowana rasowo zbrodnia

11 z 13 ofiar to Afroamerykanie. Prowadzący śledztwo są przekonani, że podczas strzelaniny sprawca prowadził transmisję na żywo w mediach społecznościowych. Na jego hełmie znaleziono małą kamerę wideo.

- To była motywowana rasowo zbrodnia z nienawiści dokonana przez osobę spoza naszej społeczności - oświadczył szeryf John Garcia. W sprawę zostało zaangażowane FBI, które określiło działania sprawcy mianem ekstremizmu o podłożu rasowym.

USA. Strzelanina w supermarkecie. AP: Nie żyje co najmniej 10 osób

Sprawca transmitował zbrodnie za pomocą platformy Twitch, która jest popularna wśród użytkowników gier komputerowych. Rzecznik Twitcha przekazał, że firma usunęła transmisję na żywo w mniej niż dwie minuty po rozpoczęciu ataku.

Strzelanina w Buffalo. Joe Biden informowany o postępach w śledztwie

- Jest to najgorszy koszmar, jaki może spotkać każdą społeczność, a my, jako społeczność, cierpimy. Głębi bólu, jaki odczuwają rodziny i my wszyscy, nie da się nawet opisać - mówił burmistrz Buffalo Byron Brown.

Prokurator okręgowy hrabstwa Erie John J. Flynn zapowiadał, że w jeszcze w sobotę wieczorem napastnik miał zostać postawiony przed sądem pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia.

Sekretarz prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre podała, że prezydent Joe Biden otrzymuje aktualne informacje na temat strzelaniny i śledztwa, a wraz z pierwszą damą modli się za ofiary i ich bliskich.