Mychajło Podolak z kancelarii prezydenta Ukrainy powiedział, że wszelkie negocjacje z Rosyjską Federacją są niezwykle utrudnione. Dodał, że Mariupol i kombinat Azowstal to dla Rosjan kluczowy symbol ukraińskiego oporu.

Turcja proponuje ewakuację Azowstalu drogą morską. "Rosja przeszkodą"

- Dlatego cieszymy się z oferty pośredników, z których najaktywniejsza jest Turcja - zaznaczył. Podkreślił, że jeśli państwo trzecie ewakuuje ludzi, unikną oni nieprzyjemnych procedur. - Jest jednak jedna przeszkoda, która nazywa się Federacja Rosyjska. Rosja nie idzie na żadne ustępstwa, nie przestrzega ustaleń. Aby Moskwa mogła zachować jakąkolwiek reputację, musi zrobić jakiś krok - na przykład pozwolić Turcji lub nam ewakuować ludzi - powiedział Mychajło Podolak.

Rzecznik prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana Ibrahim Kalin powiedział agencji Reutera, że propozycja dot. ewakuacji została przedstawiona dwa tygodnie temu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiem i wciąż jest aktualna. - Jeśli można byłoby to zrobić w ten sposób, cieszylibyśmy się z możliwości zrobienia tego. Jesteśmy gotowi do działania - zadeklarował Ibrahim Kalin. - Nasz statek jest gotowy do wypłynięcia i przywiezienia rannych żołnierzy i cywilów do Turcji - dodał rzecznik tureckiego prezydenta.

Jedna z propozycji strony tureckiej zakłada, że ewakuowani z Azowstalu zostaliby przetransportowani do portu w Berdiańsku, a następnie turecki statek przewiózłby ich przez Morze Czarne do Stambułu.

Mariupol w obwodzie donieckim w wyniku serii ataków został niemal całkowicie przejęty przez Rosję. Miejscowe zakłady Azowstal to ostatni punkt oporu, w którym do niedawna ukrywało się wielu cywilów. Od tego czasu kilkakrotnie przeprowadzano ewakuację. Obecnie miejsca bronią żołnierze pułku Azow.

