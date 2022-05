Potępiamy zbrojną inwazję Putina na suwerenne państwo. Mówimy stanowcze 'nie' działaniom mającym na celu przywrócenie Związku Radzieckiego - mówiła prezydentka Węgier podczas inauguracji swojej kadencji. Podkreśliła również, że wojna w Ukrainie to "walka również z nami - kochającymi pokój Węgrami''. Dodała, że jej kraj będzie żądał, by zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie były rzetelnie zbadane, a odpowiedzialni za nie - ukarani.

Katalin Novak to pierwsza kobieta na stanowisku prezydenta Węgier w historii. Jest członkinią konserwatywnej partii Fidesz, a więc tego samego ugrupowania, do jakiego należy premier Węgier Viktor Orban. Była nawet wiceprzewodniczącą partii.

44-letnia Novak, która zajęła miejsce Janosa Adera, pełniła wcześniej w rządzie funkcję ministerki ds. rodziny. Na urząd prezydenta została wybrana przez Zgromadzenie Krajowe 10 marca 2022 r. - uzyskała 137 z oddanych 188 ważnych głosów.

Węgry blokują embargo na import ropy z Rosji

Węgry są jedynym państwem w Unii Europejskiej, które nie zezwala na transport broni do Ukrainy przez swoje terytorium. Blokują też jednomyślną zgodę na wstrzymanie zakupów rosyjskiej ropy.

Tamtejsi rządzący z premierem Viktorem Orbanem na czele mówią, że takie sankcje będą zbyt kosztowne i domagają się unijnych funduszy na modernizację swoich ropociągów. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell liczy jednak, że wkrótce będzie zgoda na embargo.

Węgry oficjalnie poinformowały w piątek, że chcą od 500 milionów do 750 milionów euro, by mogły się odłączyć od rosyjskiego rurociągu i podłączyć do chorwackiego. To - jak można usłyszeć w Brukseli - kwota zbyt wygórowana tym bardziej, że istnieją techniczne możliwości tłoczenia ropy na Węgry rurociągiem adriatyckim. "Ostatecznie myślę, że dojdziemy wkrótce do porozumienia, choć to nie jest takie łatwe" - skomentował szef unijnej dyplomacji.

W Brukseli niektórzy zaczęli sugerować, by oddzielić od szóstego pakietu sankcji embargo na ropę i przyjąć pozostałe elementy co do których jest zgoda. Chodzi między innymi o odłączenie od globalnego systemu rozliczeń finansowych SWIFT największego rosyjskiego banku - Sberbanku, czy o objęcie restrykcjami kolejnych osób, które będą miały zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa w Europie. Tym razem na czarną listę ma trafić Alina Kabajewa, matka dzieci Władimira Putina, oraz zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarcha Cyryl.

