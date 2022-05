Rosja. To Żurawlow zdecydował o użyciu broni kasetowej w Ukrainie. Wcześniej dowodził w Syrii

Dziennikarze CNN dotarli do ekspertów wojskowych, którzy potwierdzili, że jedyną osobą uprawnioną do wydania rozkazu o ataku rakietowym przy użyciu zakazanej prawem broni był 57-letni generał Aleksandr Żurawlow. To właśnie on miał zezwolić na atak przy użyciu systemów Smiercz z rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego. Wspomniane ataki przy użyciu broni kasetowej przeprowadzono 27 i 28 lutego na ukraiński Charków.

Wojna w Ukrainie. Aleksandr Żurawlow wydał zgodę na użycie zakazanej broni. Kim jest 57-letni generał?

Jak zaznacza CNN, ataki przeprowadzone przy użyciu broni kastetowej mogą zostać uznane za zbrodnie wojenne. Dziennikarze podkreślają, że nie byłaby to pierwsza sytuacja, w której Rosja użyła zakazanej prawem broni. Aleksandr Żurawlow wcześniej wykorzystał tę broń w wojnie w Syrii.

Aleksandr Żurawlow dowodził rosyjskimi siłami wojskowymi w Syrii w lipcu 2016 roku. Przed jego nominacją Rosja długo próbowała zdobyć opanowane przez rebeliantów Aleppo. Wszystko zmieniło się po przejęciu dowództwa przez Żurawlowa. Wówczas rosyjskie wojsko nasiliło ataki na oblężone i gęsto zaludnione miasto, doprowadzając do śmierci wielu niewinnych cywilów.

Azowstal. Wicepremierka Iryna Wereszczuk: Rozmawiamy o ewakuacji 60 osób

To Żurawlow wprowadził taktykę, która była później uznana za najbardziej brutalny etap wojny w Syrii. Polegała ona na obleganiu, głodzeniu, bombardowaniu i miażdżeniu, aż do całkowitego podporządkowania - wyjaśnia CNN. Od przejęcia dowodzenia przez generała w Aleppo dramatycznie wzrosła liczba udokumentowanych ataków z udziałem broni kasetowej. Syryjska organizacja zajmująca się prawami człowieka obliczyła, że tylko od września do października 2016 roku Rosjanie wykorzystali ten rodzaj broni aż 136 razy - i to tylko w Aleppo.

Aleksandr Żurawlow po wojnie w Syrii został odznaczony najwyższym odznaczeniem wojskowym i mógł liczyć na kolejne awanse. W jednym z wywiadów Rosjanin miał powiedzieć, że wojna w Syrii nauczyła go "wojskowej pomysłowości", a metody wykorzystane w tej wojnie zostały włączone do rosyjskiego programu szkolenia wojskowego.

Rosja oferuje najemnikom z Syrii i Libii 300 dolarów za udział w wojnie?

Broń kasetowa - czym jest? Została zakazana w 2010 roku

Broń kasetowa - zarówno bomby lotnicze, jak i pociski artyleryjskie zawierają w sobie do kilkudziesięciu mniejszych bomb odłamkowych lub przeciwpancernych, które po wybuchu głównego ładunku są rozrzucane na ogromnej przestrzeni. Mniejsze bomby wybuchają od razu lub nie - zamieniając teren, na który spadły, w pole minowe.

Broń kasetowa została zakazana na mocy Konwencji o amunicji kasetowej z 2010 roku. Prawo to zabrania używania, przekazywania, produkcji i składania tego typu uzbrojenia. Sygnatariuszami traktatu nie są jednak m.in. Rosja, Ukraina, Stany Zjednoczone czy Izrael.