Nowy flagowy okręt Floty Czarnomorskiej. "'Admiral Makarow' może powtórzyć losy 'Moskwy'"

8 rannych z 40 oficerów łącznikowych rosyjskich sił zbrojnych przewieziono do okupowanego Sewastopola z Wyspy Wężowej - wynika z informacji ukraińskiego wywiadu. Wszyscy są żołnierzami jednostki specjalnej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, która stacjonuje w okupowanym Sewastopolu. W tym samym czasie z wyspy wywieziono dziesięć ciał oficerów, którzy zginęli.

Nowy flagowy okręt Floty Czarnomorskiej to "Admirał Makarow"

"Dowództwo Floty Czarnomorskiej postanowiło wyznaczyć nowy flagowy okręt na miejsce zniszczonego 14 kwietnia krążownika rakietowego 'Moskwa'. Będzie nim fregata projektu 11356R 'Admirał Makarow', na której obecnie rozmieszczona jest grupa zadaniowa Floty Czarnomorskiej" - napisał na Facebooku ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk.

Dodał, że "dowództwo floty jest gotowe na to, że 'Admiral Makarow' może powtórzyć losy 'Moskwy'.

Ukraińskie Siły Zbrojne zaatakowały rosyjski okręt "Wsiewołod Bobrow"

Administracja wojskowa Odessy potwierdza, że ukraińskie siły zbrojne zaatakowały rosyjski okręt "Wsiewołod Bobrow". To jednostka zaopatrzenia marynarki wojennej i jedna z najnowszych jednostek w rosyjskiej flocie. Jak powiedział rzecznik wojskowej administracji obwodu odeskiego Serhij Bratczuk, na okręcie, który płynął w kierunku Wyspy Węży, wybuchł pożar. - Podobno "Wsiewołod Bobrow" kierował się do Sewastopola. To na razie niepotwierdzone informacje. Ale fakt, że dostał "baty" w rejonie Wyspy Węży, jest prawdą - powiedział Serhij Bratczuk.

- Jeśli chodzi o Wyspę Węży i tymczasowo okupowane terytorium Krymu, uważamy, że nadal istnieje duże prawdopodobieństwo uderzeń rakietowych wroga. Natomiast wracając do Wyspy Węży, to rzeczywiście, dzięki działaniom naszych marynarzy zapalił się jeden z najnowszych we flocie rosyjskiej okręt logistyczny "Wsiewołod Bobrow" - dodał. Rosyjska flota posiada jedynie dwa takie okręty zaopatrzenia: właśnie ten o nazwie "Wsiewołod Bobrow" i drugi o nazwie "Elbrus".

