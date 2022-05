- Kiedy byli cywile, wrzucałem ich do okopów. Strzelałem wszystkim w głowę, zabiłem ich. Płakali, błagali - wciąż do nich strzelałem - powiedział swojej żonie rosyjski żołnierze. Mężczyznę udało się zidentyfikować, to 27-letni Dmitrij Iwanownow.

