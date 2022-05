W piątek 13 maja na Facebooku pierwszej damy Ukrainy pojawił się wpis dotyczący pomocy ukraińskim uchodźcom. Ołena Zełenska opisała też rozmowę z Agatą Kornhauser-Dudą i podziękowała za przyjęcie Ukraińców oraz zapewnienie im opieki, prawa do leczenia i edukacji.

Wojna w Ukrainie. Ołena Zełenska podziękowała Polakom za pomoc uchodźcom

"Polska nie tylko przyjęła najwięcej naszych uchodźców (ponad 3 miliony, to jakby przyjechały trzy miasta), ale też przyznała im prawo do leczenia i edukacji. W szkołach polskich jest już ponad 200 tysięcy naszych uczniów" - napisała Ołena Zełenska. Pierwsza dama Ukrainy przypomniała także, że dzięki współpracy z Polską udało się przetransportować za granicę ukraińskie dzieci cierpiące na schorzenia onkologiczne.

Zełenska napisała również, że odbyła rozmowę z małżonką prezydenta RP Agatą Kornhauser-Dudą na temat współpracy w zakresie programu pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy. "Z powodu agresji rosyjskiej Ukraińcy, mali i dorośli, odczuwają prawdziwy lęk i aby przezwyciężyć traumę, potrzebne są nam najlepsze światowe praktyki psychologiczne. Zapraszam wszystkie pierwsze damy, by dzieliły się doświadczeniem swoich krajów" - napisała Zełenska.

Pierwsza dama Ukrainy podziękowała Polsce za dotychczas okazaną pomoc - prawo do leczenia, pomoc humanitarną i prawo do edukacji dla 200 tys. ukraińskich dzieci, które uczą się w szkołach w Polsce. Wspomniała też o 2500 dzieciach urodzonych przez Ukrainki w naszym kraju.

"W Ukrainie mawia się: wybieraj nie dom, a sąsiada. W przypadku krajów jest to niestety niemożliwe, ale jakże poszczęściło się Ukrainie z Polską!" - napisała Zełenska. "Dziękuję, Polsko! To, co robicie dla nas, to więcej niż pomoc" - dodała na koniec.

