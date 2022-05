W piątek 13 maja były dowódca prorosyjskich sił w Ukrainie oskarżył ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu o "kryminalne zaniedbanie" w związku z brakiem postępów kampanii wojskowej w Ukrainie. Jak podaje Reuters, jest to już kolejna krytyka Igora Girkina skierowana wobec Kremla. Więcej na ten temat w artykule poniżej.

REKLAMA

Rosyjski dowódca krytykuje działania Rosji podczas wojny

Wojna w Ukrainie. "Oskarżam Siergieja Szojgu o co najmniej kryminalne zaniedbania"

- Wprost oskarżam Siergieja Szojgu o co najmniej kryminalne zaniedbania. Nie mam podstaw, by oskarżać go o zdradę, ale go o to podejrzewam - powiedział Igor Girkin na nagraniu zamieszczonym w serwisie Telegram. Były dowódca donieckich separatystów i pułkownik rezerwy Specnazu GRU uważa, że wojna w Ukrainie trwa już zbyt długo, a Moskwie nie udało się zdobyć żadnych z wyznaczonych celów.

Jak podaje ukraiński portal dialog.ua, Girkin zaapelował do prezydenta Rosji o dostarczenie "głowy tego, z winy którego nie udało się w ciągu kilku dni zdobyć całej Ukrainy". Prorosyjski separatysta uważa też, że Putin dostał fałszywe informacje o sytuacji w Ukrainie i o ukraińskich siłach zbrojnych. - Rosja była w stanie przeprowadzić blitzkrieg, ale wszystko zostało przes**ne. Operacja specjalna nie powiodła się, ponieważ Putin otrzymał fałszywe informacje. Czas uporządkować kadry. Jeśli nie rozpoczniesz czystki, Rosja przegra wojnę - dodał.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Ukraina chce zwrócić Rosji poległych żołnierzy. Setki ciał w chłodniach

Igor Girkin - kim jest? Został oskarżony o morderstwo ws. zestrzelenia samolotu w 2014 roku

Igor Girkin w 2014 roku dowodził prorosyjskimi bojówkami w Doniecku, a później był szefem sztabu separatystów. Brał udział w aneksji Krymu, a wcześniej także w wojnie w Bośni i Hercegowinie, opowiadając się po stronie Serbów. Girkin został oskarżony przez prokuraturę w Holandii o morderstwo w sprawie zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych nad Ukrainą w 2014 roku. Girkin jest ścigany międzynarodowym nakazem aresztowania.

Zobacz wideo

Kreml do tej pory nie zareagował na słowa Girkina. Jak zauważa Reuters, jest to jeden z najsilniejszych dotychczas ataków na ministra obrony Rosji, ale też największa krytyka taktyki prowadzenia wojny w Ukrainie, która według Girkina doprowadzi do porażki Rosji.

W ciągu 80 dni wojny w Ukrainie Władimir Putin ani razu nie wykazywał oznak dystansowania się od Siergieja Szojgu. Minister obrony Rosji był też ważną postacią podczas obchodów Dnia Zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.