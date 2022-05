Rosjanie nie wykonali rozkazu. Mieli wrzucić granaty do piwnicy, w której były dzieci

Wywiad Ministerstwa Obrony Ukrainy przechwycił kolejną rozmowę rosyjskiego żołnierza. Wojskowy rozmawiał z żoną, która namawiała go do upozorowania wypadku, aby został kontuzjowany i wrócił do domu. Na nagraniu słyszymy także, że żołnierze Putina nie wykonali rozkazu wrzucenia granatów do piwnicy - jak się później okazało, były w niej dzieci.

