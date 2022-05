Szef ukraińskiego wywiadu: "Władimir Putin jest poważnie chory. Zamach stanu już trwa"

Zobacz wideo "Czy gdybym podpalił się na Placu Czerwonym, to by coś dało?". Młodzi Rosjanie zdruzgotani polityką Putina

Kyryło Budanow w rozmowie ze Sky News stwierdził, że punkt zwrotny wojny nastąpi w drugiej połowie sierpnia. - Do końca tego roku większość działań wojennych zostanie zakończona. Dzięki temu przywrócimy władzę Ukrainy na wszystkich utraconych przez nas terytoriach, w tym na Donbasie i na Krymie - powiedział.

- Europa postrzega Rosję jako wielkie zagrożenie. Boją się jej agresji. Od ośmiu lat toczymy wojnę z Rosją i możemy powiedzieć, że ta szeroko nagłośniona potęga rosyjska jest mitem. Nie jest taka silna. To horda ludzi z bronią - zaznaczył szef ukraińskiego wywiadu wojskowego. Jak dodał, nie jest zdziwiony niepowodzeniami sił rosyjskich w wojnie. - O naszym wrogu wszystko. Znamy jego plany niemal w tej samej chwili, w której powstają - podkreślił. Sky News zauważa, że Kyryło Budanow trafnie przewidział, kiedy nastąpi rosyjska inwazja. Wówczas ukraiński rząd podchodził do tego sceptycznie.

Szef wywiadu powiedział również, że w Rosji już trwa zamach stanu, który ma na celu obalenie Władimira Putina. Dodał też, że rosyjski przywódca jest poważnie chory na raka.

Świat spekuluje na temat zdrowia Putina

Na temat stanu zdrowia Władimira Putina spekulowano od lat, ale szczególnie nasiliło się to po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zaczęły pojawiać się kolejne sugestie, jakoby prezydent Rosji zmagał się z chorobą Parkinsona lub nowotworem.

Teraz amerykański portal New Lines informuje, że dotarł do nagrania, w którym pewien bliski Kremlowi oligarcha opisuje Putina jako "poważnie chorego na raka krwi". Serwis twierdzi jednocześnie, że centrala FSB rozesłała w tej sprawie "ściśle tajną notatkę" do wszystkich dyrektorów regionalnych. - Poinstruowano ich, aby nie ufali pogłoskom o nieuleczalnej chorobie prezydenta - powiedział Christo Grozev ze śledczego serwisu Bellingcat.

Dyrektorzy mieli też dostać polecenie, aby tłumić wszelkie plotki na temat rzekomo słabego zdrowia Putina, ale próby te przyniosły odwrotny skutek: większość oficerów FSB uwierzyła ponoć, że prezydent rzeczywiście cierpi na poważną chorobę.

