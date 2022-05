Portal New Lines twierdzi, że ma nagranie, na którym pewien oligarcha mówi, iż Władimir Putin choruje na raka krwi. Co więcej, szefostwo FSB miało wysłać w tej sprawie tajną notatkę do swoich regionalnych dyrektorów. Nakazano im ponoć stłumić pogłoski o słabym stanie zdrowia prezydenta - podał Christo Grozev, dziennikarz śledczy związany z serwisem Bellingcat.

Mikhail Metzel / AP