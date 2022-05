Indie. Pozwali syna, bo chcą mieć wnuka. Domagają się 5 mln rupii za 'psychiczne cierpienie'

- Mamy tylko jednego syna. Przeznaczyliśmy wszystkie swoje oszczędności na jego wychowanie i edukację. W 2006 r. wysłaliśmy go do USA, gdzie wyszkolił się na pilota. Wydaliśmy na to ponad 5 mln rupii [prawie 290 tys. złotych]. Wrócił do Indii w 2007 r., stracił pracę i przez ponad dwa lata nie mógł znaleźć innej. Także wtedy wspieraliśmy go finansowo - opowiedział dziennikowi "Times of India" ojciec pozwanego mężczyzny.

Dodał, że zapłacili z żoną za jego wesele w pięciogwiazdkowym hotelu, luksusowy samochód o wartości 6 mln rupii [prawie 350 tys. zł] oraz miesiąc miodowy za granicą.

- Syn zaczął pracować jako pilot w prywatnej linii lotniczej. Uznaliśmy, że potrzebuje żony. W końcu w 2016 r. "ożeniliśmy go" w nadziei, że na emeryturze będziemy mieli wnuka, z którym będziemy mogli się bawić. Tylko że minęło już prawie sześć lat, a dziecka nie ma - podkreślił ojciec pozwanego.

Indie. Pozwali syna i synową, bo chcą mieć wnuka. Twierdzą, że doznają "psychicznego cierpienia"

Para pozwała więc syna i synową, którzy nie mając dziecka, mieli przysporzyć rodzicom "psychicznego cierpienia". Żądają, aby w ciągu roku spłodzili potomka albo oddali im 50 mln rupii. Pozew został przyjęty przez sąd w Haridwar w sobotę i ma być rozpatrzony do 15 maja.

- Przez pracę syn i synowa mieszkają w różnych miastach i sprawia nam to ogromny ból. Traktowaliśmy naszą synową jak własną córkę, a ona tak rzadko się z nami widuje - dodał pan Prasad i zaoferował, że z żoną zajmą się wychowaniem wnuka. Syn i synowa nie skomentowali sprawy.

Jak zwraca uwagę "The Guardian", w indyjskiej kulturze wciąż silny jest model wielopokoleniowych rodzin. "Jednak w ostatnich latach tendencja ta uległa zmianie - młode pary wolą wyprowadzić się od rodziców lub rodzeństwa, a żony - tak jak w tym przypadku - wybierają pracę, zamiast skupiać się na rodzeniu dzieci i pozostaniu w domu" - czytamy na łamach brytyjskiego dziennika.



