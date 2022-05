Gina Raimondo, amerykańska sekretarzyni ds. handlu, powiedziała w środę 11 maja, że sankcje zmuszają Rosję do wykorzystywania w swoim sprzęcie bojowym półprzewodników przeznaczonych do urządzeń gospodarstwa domowego. Ma to związek z zakazem sprzedaży techniki z Zachodu do Rosji.

USA: Sankcje zmuszają Rosję do używania w sprzęcie wojskowym półprzewodników ze zmywarek i lodówek

- Mamy doniesienia od Ukraińców, że kiedy znajdują rosyjski sprzęt wojskowy, jest on wypełniony półprzewodnikami wyjętymi ze zmywarek i lodówek - powiedziała Raimondo w Senacie, odwołując się do historii opowiedzianej jej przez amerykańskich urzędników. Sekretarzyni wyjaśniła także, że podejście Stanów Zjednoczonych zakładało zablokowanie rosyjskiej technologii - tak, by utrudnić krajowi kontynuowanie operacji wojskowej w Ukrainie - przytacza "The Washington Post". Raimondo zwróciła także uwagę, że dwóch rosyjskich producentów czołgów musiało w ostatnim czasie wstrzymać produkcję w związku z brakiem komponentów.

Technologiczne sankcje na Rosję

Światowe firmy produkujące chipy komputerowe zaczęły wstrzymywać dostawy do Rosji już pod koniec lutego. Mikron, jedna z firm objętych sankcjami, to największy rosyjski eksporter mikroelektroniki oraz producent układów scalonych. - Jednym z przykładów pracy Mikrona było uzyskanie przez firmę ulg podatkowych na produkcję krajowego chipa dla rosyjskiego, krajowego systemu kart płatniczych, znanego również jako Mir. System kart płatniczych Mir został opracowany po wcześniejszych sankcjach nałożonych na Rosję - informował w marcu Departament Skarbu USA.

Restrykcje objęły także sieci współpracujące z rosyjskim sektorem obronnym, n.in. NII-Vektor z Petersburga, który zajmuje się oprogramowaniem i technologiami komunikacyjnymi. Departament Skarbu USA wyjaśnił wówczas, że firma opracowała analizy techniczne i raporty wspierające etap produkcji satelitów, które prawdopodobnie zostały wykorzystane do śledzenia statków, samolotów i pojazdów naziemnych podczas inwazji Rosji na Ukrainę. Departament zwrócił także uwagę na Instytut Elektroniki Molekularnej, który produkuje komputery, sprzęt do wyszukiwania i nawigacji.

