Wojna w Ukrainie. Rosjanie kupują hełmy i kamizelki za własne pieniądze. "Nie mamy ekwipunku"

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przechwyciła rozmowę telefoniczną jednego z okupantów. Mężczyzna rozmawia z kobietą - mogła to być jego żona, ponieważ Rosjanin prosi ją o przesłanie sporej ilości pieniędzy. Chodzi o 120 dolarów, czyli 8 tys. rubli, które chce przeznaczyć na zakup żołnierskiego ekwipunku. Okazuje się, że rozmówczyni nie ma takiej gotówki i będzie musiała ją pożyczyć.

REKLAMA

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ponad 400 ataków hakerskich na Rosję, w tym na serwis dostaw alkoholu

Wojna w Ukrainie. Rosyjski żołnierz skarży się na brak odpowiedniego ekwipunku

W przechwyconej przez ukraińskie służby rozmowie słyszymy, jak mężczyzna zwraca się do kobiety: - Chłopaki jadą do Rosji całą kolumną. Powinni kupić mi ekwipunek. Masz coś? - pyta żołnierz. Kobieta dopytuje, po co mu taka ilość pieniędzy, po czym okazuje się, że Rosjanin chce zakupić kamizelkę kuloodporną i hełm.

- Kupujesz to za własne pieniądze, tak, Dima? - pyta zszokowana kobieta. - Wiesz, te rzeczy, które teraz nosimy, są beznadziejne. Tak naprawdę trudno to nazywać w ogóle ekwipunkiem - odpowiada jej żołnierz.

Ukrainiec zakpił z rosyjskich żołnierzy. Gwizdnął, jakby spadał pocisk

Wojna w Ukrainie. Rosja nie spodziewała się tak długich walk

Ukraińskie służby udostępniły nagranie rozmowy w swoich mediach społecznościowych. Skomentowano również, że Rosja nie spodziewała się tak długiej walki. "Rosja nie spodziewała się długiej i wyczerpującej wojny na Ukrainie, więc dziś armia najeźdźców nie może nawet zapewnić niezbędnych rzeczy. Dotyczy to przede wszystkim indywidualnego wyposażenia żołnierzy nowej fali tajnej mobilizacji" - przekazano.