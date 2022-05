Polska znów homofobicznym liderem w UE. Utrzymaliśmy niechlubny wynik w rankingu. Gorzej tylko poza Unią

Siódmy rok z rzędu najlepszy wynik w Europie osiągnęła Malta, w tym roku jest to 92 proc., nieco mniej od zeszłego roku, kiedy zdobyła aż 94 proc.

REKLAMA

Duży skok wykonała Dania, która obecnie znalazła się na drugim miejscu. Ta zmiana ma związek z wprowadzeniem w kraju nowego prawa dotyczącego równouprawnienia. Zmiany prawne odnotowano też na Islandii, gdzie państwo zaczęło rozpoznawać rodzicielstwo osób transpłciowych, w Niemczech, gdzie wprowadzono zakaz okaleczania genitaliów osób interpłciowych i we Francji, gdzie zakazano tzw. terapii konwersyjnej.

Enklawa równości na Bałkanach

Wysokie ósme miejsce przypadło Czarnogórze, która na Bałkanach jest enklawą równości. W kraju dyskryminacja osób LGBT+ jest zabroniona w bardzo wielu obszarach prawa, rozpoznaje się też przestępstwa z nienawiści na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. W Czarnogórze pary tej samej płci mogą zawierać związki partnerskie.

Pozytywne zmiany legislacyjne wprowadzono też w krajach, w których od lat takich zmian nie było - w Grecji, Litwie, Łotwie, Serbii, Słowacji i Słowenii.

ILGA odnotowała również homofobiczne nastroje w Bułgarii, Rumunii i będącej na ostatnim miejscu wśród krajów unijnych Polsce. Za Polską (13 procent, tak samo jak w zeszłym roku) znalazły się kraje spoza UE. Najgorsze wyniki osiągnęły Azerbejdżan (2 proc.), Turcja (4 proc.) i Armenia (8 proc.). Wynik zbliżony do Albanii ma Rosja, a Białoruś o jeden punkt procentowy mniej od Polski.

Przed dyskryminacją chroni tylko prawo pracy

W polskim prawie znajduje się tylko pięć na 25 zagadnień z kategorii Równość i brak dyskryminacji. Chodzi o prawo pracy, które zakazuje dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Na plus zaliczono też Rzecznika Praw Obywatelskich, który podejmuje tematy równościowe, oraz fakt, że osoby LGBT+ mogą oddawać krew.

W kategoriach Rodzina, Przestępstwa z nienawiści oraz Nietykalność cielesna osób interpłciowych nie przyznano Polsce ani jednego punktu.

W kategorii dotyczącej prawnej korekty płci na plus możliwość jej dokonania, ale zaznaczono, że prawo obowiązujące od 60 lat zakłada "dziwaczną kooperację lekarzy z sędziami". Odnotowano też możliwość zmiany imienia i to, że nie przeprowadza się przymusowej sterylizacji.

W kategoriach Azyl i Społeczeństwo obywatelskie rozpoznano po jednym punkcie za możliwość otrzymania azylu, gdy w swoim kraju jest się prześladowanym ze względu na orientację seksualną oraz za to, że nie ma w polskim prawie przepisów, które zakazywałyby organizacjom finansowania z zagranicy.

Co zrobić, żeby było lepiej

ILGA wymieniła też, co powinno się w Polsce zmienić, by polepszyła się sytuacja osób LGBT+:

uchwalić prawo zakazujące przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści wobec osób LGBT+,

wprowadzić równość małżeńską,

usunąć przeszkody, które utrudniają korzystanie z wolności słowa i ograniczają finansowanie organizacji z zagranicy, a także dbać o bezpieczeństwo osób walczących o prawa człowieka.

ILGA wymienia też co ciekawsze wydarzenia z Polski, w tym lokalne deklaracje wsparcia dla osób LGBT+, coming out Piaska, otwarcie w Warszawie hostelu dla osób w kryzysie bezdomności i wyniki badań Ipsos, w którym wykazano, że 56 proc. Polaków popiera wprowadzenie co najmniej związków partnerskich dla par tej samej płci.