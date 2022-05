Polacy krytyczni ws. wypowiedzi papieża Franciszka. Nie ma to jednak wpływu na religijność [SONDAŻ]

Słowa papieża Franciszka, które padły podczas rozmowy z włoskim dziennikiem "Corriere della Sera", wywołały wśród opinii publicznej duże oburzenie, gdyż łudząco przypominają propagandową narrację Kremla. Według głowy Kościoła "być może szczekanie NATO pod drzwiami Rosji" doprowadziło do tego, że Władimir Putin rozpoczął wojnę w Ukrainie. - To złość; nie wiem, czy została sprowokowana, ale może tak ułatwiona - stwierdził. Zadeklarował również, że jest gotów jechać do Moskwy, aby spotkać się z przywódcą.

Papież o "szczekaniu NATO pod drzwiami Rosji". Terlikowski komentuje

Polacy krytyczni ws. Franciszka i wypowiedzi o "szczekającym NATO"

W sondażu przeprowadzonym przez IBRIS dla "Rzeczpospolitej" Polacy zostali zapytani o słowa Franciszka, które padły na łamach "Corriere della Sera".

Blisko 80 proc. (78,6 proc.) badanych oceniło wypowiedź papieża źle (25,8 proc.) lub zdecydowanie źle (52,8 proc.). Dobrze wywiad odebrało zaledwie 7,7 proc. badanych. Natomiast 13,7 proc. nie ma w tej sprawie zdania. Poglądy politycznie nie odegrały żadnego wpływu na odpowiedź ankietowanych. Niepochlebnie wypowiadają się zarówno wyborcy PiS, PO, Lewicy, jak i PSL czy Konfederacji.

Mimo krytycznych ocen wypowiedź papieża nie wywarła wpływu na podejście do wiary i religii. Z sondażu wynika, że w tej materii u 85,1 proc. badanych nic się nie zmieniło. "U 9,1 proc. religijność się zmniejszyła, a dla 0,2 proc. wzrosła" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Duda: z Franciszkiem wobec Europy jest jak z Janem Pawłem II wobec latynosów

Postawa papieża Franciszka nie jest zaskoczeniem

Jak pisał Jacek Gądek w Gazeta.pl, postawa papieża wobec wojny Rosji z Ukrainą nie jest w polskim rządzie i Pałacu Prezydenckim specjalnym zaskoczeniem. Gdy kilka lat temu prezydent Andrzej Duda po raz pierwszy spotkał się z papieżem Franciszkiem w Watykanie, to - według informacji Gazeta.pl - rozmowa między przywódcami się nie kleiła. Andrzej Duda odniósł wrażenie, że Franciszek nie był zainteresowany tym, co mówi mu o Europie. Dopiero gdy prezydent zaczął nawiązywać do Ameryki Południowej, skąd - z Argentyny - pochodzi Jorge Bergoglio, papież się ożywił.

Nastawienia głowy Kościoła katolickiego nie zmieniła wizyta Andrzeja Dudy w Watykanie 1 kwietnia. - Rozmowa z papieżem Franciszkiem była niezwykle ważna. Podziękowałem za modlitwę za Polskę i Ukrainę oraz za potępienie wojny - relacjonował prezydent po spotkaniu. Dodał, że zaprosił go do Polski. Na razie papież nie ogłosił, że przyjedzie. Do Ukrainy również się nie wybiera. - Ale ja czuję, że nie powinienem jechać [do Kijowa - red]. Najpierw muszę pojechać do Moskwy, muszę spotkać się z Putinem - mówił papież w jednym z wywiadów.

O. Gużyński: gdyby Putin przyjął Franciszka, to po to, by go ośmieszyć

