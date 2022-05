Finlandia. Prezydent i premierka chcą szybkiego wniosku o członkostwo w NATO

We wspólnym oświadczeniu prezydent Finlandii Sauli Niinisto i premierka tego kraju Sanna Marin przekazali, że Finlandia powinna jak najszybciej złożyć wniosek o przyjęcie do NATO. Dążenie tego kraju do członkostwa w Sojuszu to skutek agresywnej polityki Rosji i inwazji na Ukrainę.

