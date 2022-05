Żony żołnierzy z Pułku Azow spotkały się z Franciszkiem. "Jesteś naszą ostatnią nadzieją"

Gigantyczny kompleks hutniczy Azowstal to ostatnie miejsce w Mariupolu, gdzie bronią się ukraińscy żołnierze. Rosjanie od kilku dni systematyczne ostrzeliwują teren, a w ostatnich dniach pojawiły się informacje, że zdołali dostać się do środka.

W schronach nie ma leków ani środków opatrunkowych dla rannych osób. Brakuje jedzenia ani picia.

Miejscowe władze informują, że w podziemiach huty jest około tysiąca żołnierzy oraz setka cywilów. - Żeby wywieźć wszystkich i przeszukać wszystkie schrony i upewnić się, że cywilów już nie ma, musi być ściśle przestrzegane zawieszenie broni. Teraz takiej możliwości nie ma - mówił w tym tygodniu mer Mariupola Wadim Bojczenko.