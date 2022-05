Finlandia i Szwecja "w najbliższych dniach" mają zgłosić akces do NATO. "Jak nie teraz, to kiedy?"

Kiedy 30 państw NATO będzie ratyfikowało decyzję o przyłączeniu Szwecji i Finlandii do Paktu Północnoatlantyckiego, sojusznicy zapewnią im zwiększoną obecność wojsk w regionie nordyckim (w krajach, które należą już do NATO - Danii i Norwegii), będą przeprowadzali więcej ćwiczeń wojskowych i patroli morskich na Morzu Bałtyckim. Możliwa jest też rotacyjna obecność sił USA i Wielkiej Brytanii w Finlandii i Szwecji - powiedzieli anonimowi dyplomaci z NATO, z którymi rozmawiała Agencja Reutera.

Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Od kwietnia było 46 interwencji NATO

Podkreślili jednak, że aż do końca procesu ratyfikacji Finlandia i Szwecja nie będą mogły korzystać z klauzuli o wzajemnej obronie, tj. zobowiązania z art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Zgodnie z nim, atak na jednego z sojuszników jest atakiem na wszystkich pozostałych.

Finlandia i Szwecja na drodze do NATO. W czwartek stanowisko prezydenta Niinisto

Sauli Niinisto, prezydent Finlandii, której granica z Rosją mierzy ponad 1300 km, ogłosi w czwartek swoje stanowisko dot. członkostwa w NATO. Ma być to oficjalnym potwierdzeniem, że Finlandia zamierza dołączyć do Paktu Północnoatlantyckiego. Natomiast rządzący Szwecją socjaldemokraci swoją decyzję mają ogłosić w niedzielę. Ugrupowanie było dotąd przeciwne przystąpieniu do NATO, ale ogólne nastawienie w kraju zmieniło się po inwazji Rosji na Ukrainę.

Szwecja nie planuje referendum w sprawie NATO. Decyzja ma zapaść w parlamencie

Akces Finlandii i Szwecji do NATO. Dyplomaci: To najlepszy moment. Rosja ich nie zaatakuje

- Tak i tak: zawnioskują i otrzymają członkostwo - stwierdził pewien wysoki rangą dyplomata w rozmowie z Agencją Reutera, pytany, czy Szwecja i Finlandia przyłączą się do NATO.

- Jeśli nie teraz, to kiedy? - stwierdził inny dyplomata, wskazując na atak Rosji na Ukrainę oraz fakt, że Moskwa zaangażowała tak dużo wojska w swoją "operację specjalną".

Rosja uderza w Szwecję. "My jesteśmy przeciwko nazizmowi, ale oni nie"

Trzeci dyplomata dopowiedział, że właśnie dlatego jest teraz najkorzystniejszy moment dla obu krajów nordyckich na wejście do NATO, gdyż "Rosja nie jest w stanie ich zaatakować".

Moskwa twierdzi, że rozszerzenie NATO oznacza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji. Kreml poruszał tę kwestię, próbując uzasadnić rosyjskie działania w Ukrainie, która także liczy, że przystąpi kiedyś do Sojuszu.

NATO ma zatwierdzić wnioski jeszcze przed lub w czasie szczytu w Madrycie

Natowscy dyplomaci powiedzieli Reutersowi, że wnioski o członkostwo w NATO Szwecji i Finlandii zostaną na pewno zatwierdzone na lub jeszcze przed szczytem Sojuszu w Madrycie, który odbędzie się 28-30 czerwca.

"Dla NATO byłoby to symboliczne. Właśnie na szczycie sojuszniczym w Madrycie w 1997 r. do członkostwa zostały zaproszone Węgry, Polska i Czechy, co zapoczątkowało rozszerzenie NATO na wschód" - przypomina agencja.



