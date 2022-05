CNN: Rosjanie zastrzelili dwóch nieuzbrojonych cywilów na obrzeżach Kijowa. Jest nagranie

Do zdarzenia doszło 16 marca w pobliżu salonu samochodowego. Na materiale skompilowanym z nagrań z kilku kamer widać pięciu rosyjskich żołnierzy wchodzących na teren posesji.

Do żołnierzy wyszło dwóch pracujących w salonie mężczyzn. Jak podaje CNN, jeden z nich to właściciel salonu samochodowego (którego danych nie ujawniono), a drugi - 68-letni Leonid Pliac, który pracował tam jako strażnik.

Ukraińcy zbliżyli się z podniesionymi rękami i zostali przeszukani przez Rosjan. Po krótkiej rozmowie mężczyźni odeszli i wszystko wskazywało na to, że ze strony żołnierzy nic im nie grozi. Nagle Rosjanie mieli strzelić Ukraińcom w plecy. Obaj upadli na ziemię.

Uwaga. Drastyczne nagranie ujawnione przez telewizję CNN

68-latek po chwili wstał, udał się do budki strażniczej, by wezwać pomoc. W rozmowie telefonicznej miał relacjonować, że Rosjanie zapytali jedynie o ich dane i poprosili o papierosy. Gdy ukraińscy żołnierze pojawili się na miejscu, okazało się, że strażnik stracił już sporo krwi. Opatrzyli go, próbowali udzielić pierwszej pomocy, jednak Rosjanie rozpoczęli ostrzał miejsca, co utrudniło akcję. Mężczyzna ostatecznie nie przeżył.

- Oni są katami. To okropne, bo mój ojciec był cywilem, miał 68 lat, był spokojnym, nieuzbrojonym człowiekiem - mówiła w rozmowie z CNN córka Leonida Pilaca.

Na nagraniach widać, jak niedługo po zdarzeniu Rosjanie spokojnie obrabowywali biuro i wznosili toasty.

Wojna w Ukrainie

Rosjanie szturmują pozycje ukraińskiej armii w Donbasie. Sforsowali tam rzekę Doniec. Na południu Ukrainy wojsko najeźdźcy ostrzeliwało z artylerii ukraińskie pozycje w okolicach Mikołajowa, Zaporoża i Krzywego Rogu.

Jak czytamy w czwartkowym porannym raporcie ukraińskiego Sztabu Generalnego, wydanym w 78. dobie wojny, Rosjanie w Donbasie prowadzili szturm w kierunku Łymanu, Siewierodoniecka, Bachmutu, Awdijiwki i Kurachowego. Głównym celem Rosjan jest ustanowienie pełnej kontroli nad Rubiżnym oraz zajęcie Łymanu i Siewierodoniecka.

Rosjanie, jak napisano, mają pewne sukcesy w okolicach Siewierodoniecka. Ukraińskie wojsko informuje także, że Rosjanie w okolicach Łymanu sforsowali Doniec. Podano, że przerzucają tam sprzęt w celu zbudowania mostu pontonowego.

Rosjanie intensywnie bombardują zakłady Azwostal w Mariupolu, których wciąż bronią ukraińscy żołnierze.

***

