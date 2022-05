Do zdarzenia doszło w środę rano, po godzinie 7 w centrum Hanau - miasta położonego 20 km od Frankfurtu nad Menem. Tego dnia przed 11-piętrowym wieżowcem przechodnie zauważyli ciężko rannego 11-latka i niezwłocznie zawiadomili służby.

Niemcy. Dzieci zostały najprawdopodobniej zamordowane

Kiedy na miejscu pojawiła się policja, chłopiec nie reagował. Chłopca przewieziono do szpitala, jednak wskutek odniesionych obrażeń zmarł. Następnie funkcjonariusze odkryli na balkonie na dziewiątym piętrze ciało 7-letniej dziewczynki.

Rzeczniczka prokuratury w Hanau przekazała, że sekcja zwłok dzieci zostanie przeprowadzona w ciągu kilku dni - podaje portal rnd.du. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dzieci mieszkały w mieszkaniu, do którego należał balkon, na którym znaleziono ciało dziewczynki. Tożsamość dzieci nie została jeszcze ustalona.

"Śledczy z prokuratury i policji kryminalnej zakładają zabójstwo i koncentrują się teraz na tym, co wydarzyło się rano w domu" - napisano w oświadczeniu cytowanym przez niemiecki portal. Teraz służby przesłuchają mieszkańców wieżowca oraz zabezpieczą dowody.

W 2021 roku w Niemczech zginęło 145 dzieci

Według statystyk Federalnego Urzędu Kryminalnego w 2020 roku w Niemczech zginęło 152 dzieci, z czego 115 z nich w chwili śmierci nie miało sześciu lat. W porównaniu do danych z 2021 roku, liczba ta nieznacznie spadła i wynosiła w ubiegłym roku 145 - donosi portal rnd.du. Jednak w statystykach znajdują się wyłącznie przestępstwa, o których dowiedziała się niemiecka policja. Oznacza to, że odsetek śmierci wśród dzieci jest znacznie większy. Dane przestawione przez portal odnoszą się do śmierci w wyniku zabójstwa lub uszkodzenia ciała - wyłączone są z nich ofiary wypadków.

