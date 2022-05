W środę 11 maja odbyła się konferencja prasowa wiceministerki obrony Ukrainy Hanny Malar. Polityczka przekazała, że wojna z Rosją na pełną skalę trwa już trzeci miesiąc, ale w ostatnim czasie starcia przeszły w drugą fazę. Przełomem dla przebiegu wojny była natomiast udana obrona Kijowa.

Druga faza wojny w Ukrainie ma być długa i intensywna

- Wojna z Rosją weszła w drugą fazę. Nasz kraj czeka niezwykle trudny i długi etap walk o pełne wyzwolenie terytoriów Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Będziemy odzyskiwać utracone terytoria - zapowiedziała Hanna Malar, cytowana przez agencję UNIAN i ukraińskie media.

Hanna Malar dodała, że głównym celem Rosji było zdobycie Kijowa i kontroli nad całą Ukrainą w maksymalnie dwa tygodnie. - W tej pierwszej fazie wojny wróg nie zrealizował tych celów. I to mimo tego, że w tym czasie okupant wykorzystał swoje elitarne jednostki - podkreśliła wiceministerka. Malar podkreśliła jednak, że Rosja nadal ma dużo zasobów i może sobie pozwolić na długie i intensywne działania wojenne - taka też ma być druga faza wojny.

"Rosja będzie próbowała też zająć terytorium centralnej Ukrainy, w tym Kijowa"

W środę zebrał się także Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Zastępca szefa departamentu operacji głównych Ołeksij Gromow przekazał na odprawie medialnej, że Rosja nadal planuje zdobycie Kijowa. Następnie okupant chce wymusić wybranie nowych władz przejętych regionów, które zdecydują o dołączeniu do Federacji Rosyjskiej.

- Będą próby przejęcia kontroli nad terytorium obwodów odeskiego, mikołajowskiego i częściowo zaporoskiego oraz stworzenia korytarza lądowego do naddniestrzańskiego obwodu Republiki Mołdawii. Rosja będzie próbowała też zająć terytorium centralnej Ukrainy, w tym Kijowa, przeprowadzić wybory, w których zwyciężą oczywiście siły prorosyjskie. To ma doprowadzić do utworzenia nowego podmiotu państwowego i jej inkorporacji do Rosji - powiedział Gromow, cytowany przez "Ukraińską Prawdę".

Jak podkreślił, wojska ukraińskie nadal odzyskują kolejne terytoria, zajęte wcześniej przez Rosjan w okolicach Charkowa. Kontrofensywa odbywa się obecnie na północ i wschód od miasta. W międzyczasie żołnierze rosyjscy podjęli próby przełamania ukraińskich pozycji w obwodach ługańskim i donieckim, ale działania te nie przyniosły skutków. Pozostałe walki prowadzone są na południu Chresonia oraz na terenie Azowstalu w Mariupolu.

