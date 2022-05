Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Od kwietnia NATO interweniowało 46 razy

Informacje o 46 interwencjach NATO od początku kwietnia przekazało Ministerstwo Obrony Litwy. Jednak jak podaje resort, 26 z nich to specjalne loty patrolowe wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią.

Wzrosła liczba interwencji NATO nad Bałtykiem

Ze względu na ochronę czeskiej jednostki, Sztab Generalny Armii Czeskiej nie ujawnia ile dokładnie startów wykonali piloci. Przekazano jednak, że liczba startów była większa niż w 2019 roku - podaje czeski iDNES.cz.

Jak informuje portal, Litwa, Łotwa i Estonia nie posiadają własnych myśliwców, dlatego sojusznicy z NATO na zmianę chronią przestrzeń powietrzną tych krajów od 2004 roku. Mają za zadanie identyfikować nieznane samoloty, które pojawią się w pobliżu przestrzeni powietrznej tych państw i eskortować je na bezpieczną odległość.

Z kolei w poście opublikowanym na Twitterze "Hiszpania w NATO" czytamy, że Hiszpańskie Siły Powietrzne razem z sojusznikami są "w pełni zaangażowane w monitorowanie przestrzeni powietrznej NATO". "Wysyłamy jasny komunikat, że możemy szybko reagować na każde pojawiające się zagrożenie!" - czytamy.

Belgijskie siły stacjonujące w Estonii: W marcu nasi piloci wykonali ponad 90 lotów

Misję w krajach bałtyckich na kilka następnych miesięcy przedłużyła Belgia. Wymieniony został personel oraz maszyny, a belgijskie siły będą zajmowały się tym, co do tej pory - głównie patrolami wzdłuż granic z Rosją i Białorusią. - Od połowy lutego zrobiliśmy o wiele więcej przejęć niż w poprzednich miesiącach, czasami nawet do trzech dziennie. W marcu nasi piloci wykonali ponad 90 lotów - powiedział Marvin Artus, rzecznik belgijskich sił stacjonujących w Estonii cytowany przez iDNES.cz.

