Pentagon: Rosja wystrzeliła podczas wojny w Ukrainie od 10 do 12 pocisków hipersonicznych

Jak podaje CNN, wysoki rangą amerykański urzędnik powiedział we wtorek 10 maja, że Rosja użyła podczas wojny w Ukrainie około 10 pocisków hipersonicznych. Podkreślił jednak przy tym, że Stany Zjednoczone nie znają dokładnej liczby.

USA. Pentagon potwierdza wykorzystanie przez Rosję w Ukrainie broni sonicznej

Według źródła, na które powołuje się amerykańska stacja, liczba naddźwiękowych pocisków użytych przez Rosję w Ukrainie wynosi "prawdopodobnie od 10 do 12". Nie podano lokalizacji ani dat wystrzeleń, Stany Zjednoczone miały jednak zaobserwować wykorzystanie rosyjskiego pocisku Kindżał w kierunku zachodniej Ukrainy.

Informator CNN nie chciał potwierdzić, że to właśnie pociski hipersoniczne zostały wystrzelone w stronę Odessy w weekend. Przypominamy, że w sobotę 7 maja wczesnym popołudniem na miasto spadło kilka rakiet, które doprowadziły do silnych wybuchów. - Oczywiście widzieliśmy, jak [Rosjanie - red.] używali broni hipersonicznej w przeszłości [...], ale nie mamy nic, co by wskazywało, że były używane w Odessie - powiedział amerykański urzędnik.

Sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych poinformował, że siły rosyjskie kontynuują ofensywę na wschodzie kraju. Jej celem jest uzyskanie pełnej kontroli nad okręgami donieckim, ługańskim i chersońskim oraz stworzenie korytarza łączącego wschód Ukrainy z okupowanym Krymem.

Według danych ukraińskiej armii największą aktywność sił rosyjskich zanotowano w okolicach Doniecka i Charkowa. Operują tam duże zgrupowania armii rosyjskiej, które odpierają kontrofensywę sił ukraińskich.

W ciągu ostatniej doby na terenie obwodu donieckiego i ługańskiego wojska ukraińskie zniszczyły dwanaście czołgów, cztery systemy artyleryjskie, dziewiętnaście jednostek opancerzonych, siedem samochodów i dwie jednostki inżynieryjne przeciwnika.

Do poważnego starcia doszło w rejonie Iziumu w obwodzie charkowskim, natomiast w okręgu donieckim wojska rosyjskie nadal próbują przejąć kontrolę nad miastami Rubiżne i Siewierodonieck.

Sztab generalny informuje również, że nadal trwa obrona fabryki Azovstal - ostatniego bastionu obrońców Mariupola położonego na wschodzie Ukrainy. Wojska rosyjskie kontynuują tam ostrzał rakietowy i artyleryjski. Ruiny, w których schronili się ukraińscy żołnierze oraz cywile, są również regularnie bombardowane.

Rosjanie bombardują pozycje ukraińskie również w okolicach Mikołajowa na południu kraju, a wiele innych miast znajduje się pod niemal ciągłym ostrzałem artyleryjskim i rakietowym. Znacznie utrudnia to ewakuację ludności cywilnej i rannych ze strefy działań wojennych.

Napięta pozostaje sytuacja przy granicy ukraińsko-mołdawskiej, gdzie stacjonujące w Naddniestrzu jednostki rosyjskie pozostają w pełnej gotowości bojowej.

