W mediach społecznościowych udostępniono kolejne nagranie, na którym widać, jak ukraiński ciągnik holuje unieszkodliwiony czołg należący do Rosji, która przed wojną w Ukrainie chwaliła się, że jest drugą najsilniejszą armią świata. Film miał powstać w obwodzie charkowskim, gdzie toczyły się w ostatnim czasie zaciekłe walki.

W środę 11 maja w obwodzie charkowskim doszło też do groźnego zdarzenia. Pocisk wystrzelony z rosyjskiego samolotu uderzył w traktor pracujący na polu. W pojeździe znajdował się 26-letni rolnik. Mężczyzna doznał ran i poparzeń - poinformował szef wydziału śledczego charkowskiej policji Serhij Bołwinow.

Ukraińscy rolnicy w "TOP-10 najsilniejszych armii świata"

Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy ukraińscy rolnicy holują pozostawione przez Rosjan sprzęty wojskowe. Nagrania z takich akcji pojawiały się w mediach społecznościowych bardzo często i to od początku wojny. "W rankingu najsilniejszych armii świata do TOP-10 wpada firma rolnicza z regionu Czernihowa" - tak jedno z nagrań skomentowała strona Dzielny Kijów.

Jak pisaliśmy, holowanie traktorem sprzętu wojskowego nie jest łatwe, jednak maszyny rolnicze są w stanie ściągać transportery opancerzone czy samobieżne wyrzutnie rakiet. Odholowany w ten sposób sprzęt trafia następnie do ukraińskich żołnierzy.

Po kilku udanych akcjach "brygady traktorzystów" ukraiński urząd skarbowy poinformował, że zdobyczny sprzęt wojskowy nie podlega opodatkowaniu i nie będzie traktowany jako przychód. Rolnicy mogą więc odholować i wykorzystywać taki sprzęt, bez konieczności zapłacenia podatku od wzbogacenia się.

Do 11 maja, według danych ukraińskiej armii, w wojnie w Ukrainie zmarło lub zostało rannych 26 350 rosyjskich żołnierzy. Armia napastników straciła też: 2856 pojazdów opancerzonych, 1997 pojazdów bojowych i cystern, 1187 czołgów, 528 systemów artyleryjskich, 390 dronów, 199 samolotów, 185 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 160 śmigłowców, 94 pociski manewrujące, 87 systemów obrony przeciwlotniczej i 12 jednostek pływających.

