Sojusznicy Kremla chcą włączenia obwodu chersońskiego do Rosji. Będzie apel do Putina

Informacje o zapowiedziach prorosyjskich działaczy podał m.in. portal "Ukraińska Prawda" na podstawie propagandowych doniesień rosyjskiej agencji Ria Nowosti.

Tzw. chersońska administracja cywilno-wojskowa powołana przez Rosjan zadeklarowała w środę, że wyda dekret będący apelem do prezydenta Rosji o włączenie regionu do Federacji Rosyjskiej.

Prorosyjski chersoński polityk Kirył Stremusow stwierdził wręcz, że "Chersoń to Rosja" i nie powstanie tam Chersońska Republika Ludowa. Wskazał też wyraźnie, że mieszkańcy nie będą mogli wypowiedzieć się w tej kwestii w referendum.

Sojusznicy Kremla chcą, by rosyjskie prawo obowiązywało w obwodzie do końca tego roku. Wkrótce mają zacząć się prace nad wprowadzeniem rosyjskiego rubla.

O tym, że Rosjanie będą próbować zaanektować chersoński obwód, informował wcześniej m.in. amerykański wywiad.

"Okupanci chcą wywołać katastrofę humanitarną w regionie chersońskim"

"W Chersoniu przestają działać ukraińskie firmy: supermarkety ATB są zamknięte, sklepy Watson wyprzedały towar z rabatem 70 procent, a taksówki sieci Uklon już nie jeżdżą w regionie. Wielu małych producentów zawiesiło działalność, a reszta powoli upada. Ci, którzy jeszcze pracują, są uważani za prawdziwych bohaterów" - informowali przed kilkoma dniami ukraińscy reporterzy Outriders.

#EyesOnUkraine. Ochotnicy wytwarzają granaty dymne dla ukraińskiej armii

"Sprowadzenie towarów z innych części Ukrainy do okupowanego regionu jest prawie niemożliwe. Ci, którzy próbują to robić, muszą omijać dziesiątki posterunków, dawać wiele łapówek i unikać pocisków latających nad ich głowami. Część towarów sprowadzana jest z Krymu. Produkty te sprzedawane są na lokalnych, nielegalnych rynkach rolnych, które teraz rozkwitły w Chersoniu. (...) Rosyjscy żołnierze minują pola, zabierają rolnikom maszyny i paliwo oraz wywożą zboże z magazynów. Okupanci chcą wywołać katastrofę humanitarną w regionie chersońskim, aby zmusić ludzi do posłuszeństwa" - podawali dziennikarze.

