"Charków się odradza". Mer miasta: Dwa dni bez ostrzału. Pierwszy raz od początku wojny

- Charków się odradza, firmy wznawiają działalność - powiedział we wtorek Ihor Terechow, cytowany przez agencję Unian. Podkreślił, że zależy mu, aby charkowianie mogli już planować powrót do miasta, a przedsiębiorcy wrócili do swoich biznesów, ale zaapelował, by jeszcze się z tym wstrzymali. - Proszę, abyście zaczekali dosłownie kilka dni, do czasu, gdy nasi odważni obrońcy wypędzą rosyjskiego agresora z obwodu charkowskiego - wyjaśnił mer Charkowa.

Wojna w Ukrainie. Ciężkie walki w wielu miejscach w kraju. Rosjanie wciąż ostrzeliwują kombinat Azowstal

Sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych poinformował w poniedziałek rano, że Rosjanie kontynuują ofensywę na wschodzie kraju. Jej celem jest uzyskanie pełnej kontroli nad okręgami donieckim, ługańskim i chersońskim oraz stworzenie korytarza łączącego wschód Ukrainy z okupowanym Krymem.

Wojna w Ukrainie. Brytyjskie ministerstwo o walkach na Wyspie Węży

Ukraińska armia podała, że największą aktywność sił rosyjskich zanotowano w okolicach Doniecka i Charkowa. Operują tam duże zgrupowania armii rosyjskiej, które odpierają kontrofensywę sił ukraińskich. Minionej doby na terenie obwodu donieckiego i ługańskiego wojska ukraińskie zniszczyły 12 czołgów, cztery systemy artyleryjskie, 19 jednostek opancerzonych, siedem samochodów i dwie jednostki inżynieryjne przeciwnika.

Do poważnego starcia doszło w rejonie Iziumu w obwodzie charkowskim, natomiast w okręgu donieckim wojska rosyjskie nadal próbują przejąć kontrolę nad miastami Rubiżne i Siewierodonieck.

Wojska ukraińskie odzyskały kontrolę nad czterema miejscowościami

Sztab generalny informuje również, że nadal trwa obrona fabryki Azowstal - ostatniego bastionu obrońców Mariupola położonego na wschodzie Ukrainy. Wojska rosyjskie kontynuują tam ostrzał rakietowy i artyleryjski. Ruiny, w których schronili się ukraińscy żołnierze, są również regularnie bombardowane.

Rosjanie bombardują pozycje ukraińskie także w okolicach Mikołajowa na południu kraju, a wiele innych miast znajduje się pod niemal ciągłym ostrzałem artyleryjskim i rakietowym. Znacznie utrudnia to ewakuację ludności cywilnej i rannych ze strefy działań wojennych.

Napięta pozostaje też sytuacja przy granicy ukraińsko-mołdawskiej, gdzie stacjonujące w Naddniestrzu jednostki rosyjskie pozostają w pełnej gotowości bojowej.



