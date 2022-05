Nie żyje pierwszy prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk. Miał 88 lat

Pierwszy prezydent Ukrainy zmarł po długiej chorobie 10 maja 2022 roku o godzinie 17 czasu kijowskiego. Wiadomość przekazaną początkowo przez ukraińskich dziennikarzy potwierdził w mediach społecznościowych m.in. były szef ukraińskiego parlamentu Dmytro Razumkow.

"Wkład Leonida Krawczuka w tworzenie naszego państwa trudno przecenić. To podczas jego prezydentury Sejm przyjął ustawę o ogłoszeniu niepodległości Ukrainy" - napisał na Facebooku Razumkow.

Kim był Leonid Krawczuk

Leonid Krawczuk urodził się 10 stycznia 1934 roku w miejscowości Wielki Żytyń. Należał do struktur partii komunistycznej radzieckiej Ukrainy. Pod koniec lat 80. XX wieku awansował na stanowisko sekretarza KC Komunistycznej Partii Ukrainy ds. ideologii i do Biura Politycznego KC KPU.

W 1990 roku wybrano go na przewodniczącego Rady Najwyższej radzieckiej jeszcze Ukrainy. W 1991 roku opuścił szeregi partii komunistycznej. Za jego zasługę uważa się uchwalenie przez parlament, w sierpniu 1991 roku, Aktu Niepodległości Ukrainy. W grudniu 1991 roku akt został zatwierdzony w referendum, co przyczyniło się do rozpadu ZSRR. Wraz z referendum odbyły się wybory prezydenckie, które już w pierwszej turze przyniosły zwycięstwo Krawczukowi.

W 8 grudnia 1991 roku jako szef niepodległego państwa ukraińskiego Krawczuk, razem z przewodniczącym białoruskiego parlamentu Stanisławem Szuszkiewiczem i prezydentem Rosji Borysem Jelcynem, zdecydował o likwidacji ZSRR i powołaniu Wspólnoty Niepodległych Państw.

W wyborach prezydenckich w 1994 roku wystartował jako kandydat niezależny. W pierwszej turze zajął pierwsze miejsce, zdobywając 38,36 proc. głosów. W drugiej turze przegrał z Leonidem Kuczmą.

Od 1994 do 2006 roku zasiadał jako deputowany w Radzie Najwyższej. W 1999 roku został współprzewodniczącym Ogólnoukraińskiego Związku Sił Demokratycznych "Zgoda". W wyborach parlamentarnych w 2006 stał na czele listy Opozycyjnego Bloku "Nie Tak!", który nie przekroczył progu wyborczego.

W styczniu 2016 roku zaproponował przyznanie Krymowi autonomii państwowej w obrębie Ukrainy, a także uznanie specjalnego statusu dla Donbasu. W lipcu 2020 roku stanął na czele ukraińskiej delegacji do trójstronnej grupy kontaktowej ds. uregulowania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w Donbasie.

