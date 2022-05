- Obraz zwycięstwa w wojnie przesunął się na pełne wyzwolenie terytoriów spod rosyjskiej okupacji - powiedział w rozmowie z "Financial Times" minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Szef resortu przyznał, również, że rozlew krwi w następnych etapach wojny może być zbyt duży, a Ukraina ostatecznie może zostać zmuszona do wynegocjowania porozumienia. - W takim przypadku chcielibyśmy zbliżyć się do tego momentu z najsilniejszymi możliwymi kartami - powiedział.

3 VALENTYN OGIRENKO / AP / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl