Zdjęcie wypalonego wraku T-90M trafiło do sieci w zeszły czwartek. Typ maszyny można było dość łatwo poznać po charakterystycznym i unikalnym zdalnie sterowanym stanowisku strzeleckim na wieży oraz prostokątnym kształcie jej tyłu.

"Co najmniej jeden T-90M, najbardziej zaawansowany czołg Rosji, został zniszczony w walkach" - poinformowano w komunikacie w sobotę rano. Zdjęcia spalonego wraku wykonano w rejonie Charkowa, gdzie Ukraińcy wyzwolili w ostatnim czasie kilka miejscowości zajmowanych przez Rosjan.

Informacje o zniszczeniu czołgu potwierdziło Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii.

Najnowocześniejszy rosyjski czołg zniszczony z granatnika Carl Gustaf

Według nieoficjalnych relacji trafienia dokonano za pomocą rakiety przeciwpancernej lub pocisku artyleryjskiego. Ukraińskie wojsko w rejonie na północ i północny-wschód od Kijowa od kilku dni skutecznie atakuje i wyzwala kolejne miejscowości. T-90M miał "oberwać" w ramach tych walk.

We wtorek w mediach społecznościowych opublikowano nagrania wideo z drona, na których można zobaczyć moment ataku. Maszyna miała zostać zniszczona przez żołnierzy charkowskiego 227 batalionu obrony terytorialnej przy użyciu granatnika Carl Gustaf.

Carl Gustaf jest to działo bezodrzutowe kalibru 84 mm, produkowane przez Saab Bofors Dynamics, klasyfikowane również jako średni granatnik przeciwpancerny. Pierwszy prototyp granatnika powstał w 1946 r. Broń ładowana jest odtylcowo, zamek jest otwierany na bok. Pocisk w czasie lotu jest stabilizowany dzięki gwintowanej lufie. Broń jest w posiadaniu m.in. polskiej armii.

Czym jest T-90M?

T-90M to najnowocześniejszy rosyjski czołg. Jest rozwinięciem starszego T-90A, którego podstawą do budowy był klasyczny radziecki T-72. T-90M w ogólnym układzie go przypomina, jednak zdecydowana większość elementów jest nowa.

To, co najbardziej wyróżnia T-90M względem starszych T-90A, to zupełnie nowa wieża. Widać to między innymi po wspomnianym prostokątnym kształcie jej tyłu. W wieży znajduje się między innymi nowa zmodernizowana armata, nowy system kierowania ogniem i łączności. Na niej usadowiono zdalnie sterowane stanowisko strzeleckie z karabinem maszynowym (we wszystkich wcześniejszych rosyjskich/radzieckich czołgach dowódca musi obsługiwać go ręcznie, wysuwając się z włazu).

Pojazd obłożono też nowym pancerzem reaktywnym Relikt (wybucha przy trafieniu, mając za zadanie uszkodzić nadlatujący pocisk przeciwpancerny, obniżając jego szanse na przebicie głównego pancerza). Zmodernizowany jest też silnik. Ogólnie rzecz biorąc T-90M ma być ostatnim, najdoskonalszym rozwinięciem konstrukcji radzieckiego T-72. Następnym krokiem teoretycznie miały być już zupełnie nowe T-14 Armata. T-90M został zaprezentowany publicznie po raz pierwszy w 2018 roku.

Pierwszy raz T-90M zauważono w rejonie Charkowa pod koniec kwietnia, na rosyjskim nagraniu dokumentującym ukraińskie straty po nieudanym ataku w rejonie miejscowości Kozacza Łopan.