Dyrektorka amerykańskiego Wywiadu Narodowego Avril Haines powiedziała, że Rosja przygotowuje się do długotrwałego konfliktu z Ukrainą. Jej zdaniem, zwycięstwo w Donbasie może nie zakończyć wojny. Władimir Putin może bowiem dążyć do stworzenia mostu lądowego do Naddniestrza. Liczy na to, że determinacja krajów Zachodu osłabnie.

