Macron znów dzwoni. Tym razem rozmawiał z Xi Jinpingiem. Pojawił się temat wojny w Ukrainie

Emmanuel Macron rozmawiał dziś telefonicznie z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. "Prezydent Chin pogratulował prezydentowi Republiki reelekcji i wyraził chęć dalszego pogłębiania partnerstwa strategicznego francusko-chińskiego" - podał Pałac Elizejski we wtorkowym komunikacie.

REKLAMA

Macron rozmawiał z przywódcą Chin o "poszanowaniu integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy"

"Prezydent przywołał dramatyczną sytuację, w jakiej, w wyniku rosyjskiej agresji, znaleźli się ukraińscy cywile. Dwaj szefowie państw ponownie wyrazili swoje zobowiązanie do poszanowania integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy i zgodzili się, że należy pilnie doprowadzić do zawieszenia broni. Należy również wspierać wszelkie wysiłki mające na celu zapewnienie pomocy humanitarnej ludności ukraińskiej. Omówili również ryzyko kryzysu żywnościowego i odpowiedź zaproponowaną przez Francję w postaci inicjatywy FARM (Food and Agriculture Resilience Mission)" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Jak podano, Macron podkreślał "znaczenie postępów w kierunku przywrócenia równowagi w stosunkach europejsko-chińskich w kierunku większej wzajemności". Prezydent Francji miał również "z zadowoleniem przyjąć ratyfikację dwóch podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie walki z pracą przymusową, które powinny być teraz w pełni wdrożone w całych Chinach, zwłaszcza w Sinciangu". Przypomniał również oczekiwania Francji dotyczące zniesienia sankcji nałożonych przez Chiny na Litwę.

Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jak informuje pałac, Macron zachęcał także Chiny do "utrzymania i prowadzenia polityki otwartości, zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym. Dwaj szefowie państw zgodzili się pogłębić francusko-chińskie projekty w dziedzinie aeronautyki i cywilnej energetyki jądrowej". Dyskutowano również o wysiłkach dyplomatycznych, które miałyby zostać podjęte w związku z "kryzysem północnokoreańskim".

Macron w europarlamencie o wojnie Ukrainie: Będziemy musieli powstrzymać chęć odwetu i upokorzenia

Prezydent Francji Emmanuel Macron wygłosił w poniedziałek w Europarlamencie przemówienie z okazji Dnia Europy i zakończenia konferencji w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Francuski przywódca mówił o potrzebie zreformowania unijnych instytucji i o europejskim wsparciu dla dotkniętej rosyjską agresją Ukrainy. Przemówienia wygłosili też inni europejscy politycy, między innymi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola.

Prezydent Francji podkreślił, że celem Europy jest uniknięcie eskalacji konfliktu na Ukrainie, dalsze wspomaganie władz w Kijowie i nakładanie sankcji na Rosję. "Aby strzec sprawiedliwości, walczymy i będziemy walczyć przeciwko bezkarności za niewyobrażalne zbrodnie wojenne, których dopuściła się Rosja na Ukrainie" - zapewnił Emmanuel Macron. Podkreślił, że po wojnie Europa będzie wspierać odbudowę Ukrainy.

Francuski przywódca wspomniał też o przyszłych relacjach z Rosją. "Gdy pokój wróci do Europy, będziemy musieli odbudować nową równowagę bezpieczeństwa. Będziemy musieli wspólnie powstrzymać chęć odwetu i upokorzenia. W przeszłości zniszczyły one drogę do pokoju" - stwierdził prezydent Francji.

Zobacz wideo Putin wraca do idei wielkiego mocarstwa? Prof. Legucka: Próbuje odbudować Związek Sowiecki

Emmanuel Macron zaproponował utworzenie nowej organizacji politycznej w Europie otwartej dla państw spoza Unii, między innymi dla Ukrainy. Tłumaczył, że proces rozszerzania Wspólnoty może trwać wiele lat, i że Unia nie może być jedyną organizacją kształtującą Europę. "Sercem Ukraina jest już członkiem naszej Europy, naszej rodziny i naszej Unii" - oświadczył Emmanuel Macron.

Prezydent Francji poparł ideę reformy Unii proponowaną przez uczestników konferencji w sprawie przyszłości Wspólnoty. Opowiedział się za zwołaniem konwencji, która zajmie się zmodyfikowaniem unijnych traktatów i instytucji.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>